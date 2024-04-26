Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

Комитет по вопросам безопасности верхней палаты парламента Швейцарии поздно вечером в четверг, 25 апреля, проголосовал за выделение 5,5 млрд долларов помощи Украине в рамках пакета повышения обороноспособности Швейцарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

При поддержке депутатов от левоцентристских и правоцентристских партий, комитет палаты парламента одобрил пакет, который предусматривает выделение 10,1 млрд франков дополнительных средств на армию Швейцарии, вместе с суммой для Украины.

Пакет был одобрен 8 голосами против 5, причем правые партии выступили против соглашения.

В заявлении парламента говорится, что многомиллиардный пакет помощи был задуман как чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую россия ведет против Украины.

Украинская часть финансового пакета, как сообщается, призвана поддержать восстановление инфраструктуры Украины.

Дополнение

Комитет парламента Швейцарии проголосовал за этот план менее чем за два месяца до проведения в стране мирной конференции для Украины.

Правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня в июне, направленную на достижение мира в Украине.

В январе Швейцария заявила, что примет мирный саммит по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского, и с тех пор провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и такими странами, как Китай и Индия, чтобы оценить их заинтересованность в участии.

"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - заявили в федеральном совете страны.

Конференция, как анонсировано, состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн. Она будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и длительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе".

Российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии. При этом россия, которая начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, заявила, что инициатива Швейцарии без участия москвы является бессмысленной.