Комендантский час с усилением патрулей и запрет фейерверков: украинцам напомнили правила в новогоднюю ночь

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 2046 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 3396 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 4030 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 4894 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 9184 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 12711 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 25230 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 58873 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 40789 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34427 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5м/с
79%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 20584 просмотра
Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg31 декабря, 02:15 • 7474 просмотра
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 6964 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 12592 просмотра
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo05:31 • 4396 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 49117 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 51946 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 47003 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 74206 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 71626 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Антониу Гутерриш
Джордж Буш-младший
Богдан Хмельницкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 16525 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 58877 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 27745 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 39168 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 52507 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Комендантский час с усилением патрулей и запрет фейерверков: украинцам напомнили правила в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 410 просмотра

В новогоднюю ночь комендантский час будет действовать по обычному графику, полицейские будут патрулировать в усиленном режиме. Запрещена пиротехника, но разрешены хлопушки и бенгальские огни.

Комендантский час с усилением патрулей и запрет фейерверков: украинцам напомнили правила в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь комендантский час остается по привычному графику для каждого города, полицейские будут патрулировать в усиленном режиме. Пиротехника, петарды, салюты и фейерверки запрещены, но хлопушки и бенгальские огни разрешены. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Пиротехника, петарды, запуск салютов и фейерверков во время действия правового режима военного положения - запрещены. Однако разрешено применение хлопушек и бенгальских огней с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности

- написал Белошицкий.

Он напомнил, что за незаконную продажу, а также незаконное обращение с пиротехническими изделиями предусмотрена административная (согласно ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУоАП) и уголовная ответственность (ст. 296 УК). Санкции статей КУоАП и УК предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы.

Комендантский час в новогоднюю ночь остается по привычному графику для каждого города. Мы патрулируем в усиленном режиме

- подчеркнул Белошицкий.

Он отметил обязательное соблюдение правил безопасности во время сигналов воздушной тревоги.

В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор30.12.25, 14:27 • 21849 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Новый год
Алексей Белошицкий
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины