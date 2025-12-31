Комендантский час с усилением патрулей и запрет фейерверков: украинцам напомнили правила в новогоднюю ночь
Киев • УНН
В новогоднюю ночь комендантский час остается по привычному графику для каждого города, полицейские будут патрулировать в усиленном режиме. Пиротехника, петарды, салюты и фейерверки запрещены, но хлопушки и бенгальские огни разрешены. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.
Пиротехника, петарды, запуск салютов и фейерверков во время действия правового режима военного положения - запрещены. Однако разрешено применение хлопушек и бенгальских огней с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности
Он напомнил, что за незаконную продажу, а также незаконное обращение с пиротехническими изделиями предусмотрена административная (согласно ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУоАП) и уголовная ответственность (ст. 296 УК). Санкции статей КУоАП и УК предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы.
Комендантский час в новогоднюю ночь остается по привычному графику для каждого города. Мы патрулируем в усиленном режиме
Он отметил обязательное соблюдение правил безопасности во время сигналов воздушной тревоги.
