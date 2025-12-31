$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 2562 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 3262 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 4168 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 8680 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12576 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25096 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 58559 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40707 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34375 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Комендантська година з посиленням патрулів і заборона феєрверків: українцям нагадали правила у новорічну ніч

Київ

 • 234 перегляди

У новорічну ніч комендантська година діятиме за звичним графіком, поліцейські патрулюватимуть у посиленому режимі. Заборонено піротехніку, але дозволено хлопавки та бенгальські вогні.

Комендантська година з посиленням патрулів і заборона феєрверків: українцям нагадали правила у новорічну ніч

У новорічну ніч комендантська година залишається за звичним графіком для кожного міста, поліцейські патрулюватимуть у посиленому режимі. Піротехніка, петарди, салюти та феєрверки заборонені, але хлопавки та бенгальські вогні дозволено. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Піротехніка, петарди, запуск салютів та феєрверків під час дії правового режиму воєнного стану - заборонені. Однак дозволено застосування хлопавок та бенгальських вогнів з обов'язковим дотриманням правил пожежної безпеки

- написав Білошицький.

Він нагадав, що за незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачена адміністративна (згідно зі ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП) та кримінальна відповідальність (ст. 296 ККУ). Санкції статей КУпАП та ККУ передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі.

Комендантська година у новорічну ніч залишається за звичним графіком для кожного міста. Ми патрулюємо у посиленому режимі

- наголосив Білошицький.

Він наголосив на обов'язковому дотриманні правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд 30.12.25, 14:27

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Новий рік
Олексій Білошицький
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України