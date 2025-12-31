Комендантська година з посиленням патрулів і заборона феєрверків: українцям нагадали правила у новорічну ніч

У новорічну ніч комендантська година залишається за звичним графіком для кожного міста, поліцейські патрулюватимуть у посиленому режимі. Піротехніка, петарди, салюти та феєрверки заборонені, але хлопавки та бенгальські вогні дозволено. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Піротехніка, петарди, запуск салютів та феєрверків під час дії правового режиму воєнного стану - заборонені. Однак дозволено застосування хлопавок та бенгальських вогнів з обов'язковим дотриманням правил пожежної безпеки - написав Білошицький.

Він нагадав, що за незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачена адміністративна (згідно зі ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП) та кримінальна відповідальність (ст. 296 ККУ). Санкції статей КУпАП та ККУ передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі.

Комендантська година у новорічну ніч залишається за звичним графіком для кожного міста. Ми патрулюємо у посиленому режимі - наголосив Білошицький.

Він наголосив на обов'язковому дотриманні правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

