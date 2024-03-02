Командующий ВС ВСУ показал видео сбитого российского Су-34
Киев • УНН
Командующий Военно-воздушных сил Украины показал видео сбитого российского истребителя Су-34, который был сбит 1 марта 2024 года.
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео со сбитым Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении, пишет УНН.
Детали
"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено! Спасибо всем за работу! Верьте Воздушным Силам, а не диванным экспертам! Вместе к победе!" - написал Олещук в Telegram.
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