Командувач ПС ЗСУ показав відео збитого російського Су-34
Київ • УНН
Командувач Військово-повітряних сил України показав відео збитого російського винищувача Су-34, який був збитий 1 березня 2024 року.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео зі збитим Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку, пише УНН.
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"Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! Дякую усім за роботу! Вірте Повітряним Силам, а не диванним експертам! Разом до перемоги!" - написав Олещук у Telegram.
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