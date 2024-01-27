Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея

Правительство Колумбии отозвало своего посла в Аргентине после "безответственных" заявлений президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

Вследствие обстоятельств, созданных высказываниями президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро сказано в публикации правительства Колумбии

Контекст

Накануне Милей в интервью журналистке Патрисии Ханиот назвал президента Колумбии Густаво Петро убийцей-коммунистом и заявил, что такой лидер топит Колумбию. Слова аргентинского президента в правительстве Колумбии назвали неуважительными. Также было отмечено, что Милей разрушает "глубокую дружбу", на которой долгие годы строилось партнерство стран.

Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях