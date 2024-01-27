Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після заяв Мілея

Уряд Колумбії відкликав свого посла в Аргентині після "безвідповідальних" заяв президента Аргентини Хав'єра Мілея. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

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Внаслідок обставин, створених висловлюваннями президента Аргентини, уряд Колумбії негайно викликає для консультацій представника Колумбії в цій країні посла Каміло Ромеро сказано в публікації уряду Колумбії

Контекст

Напередодні Мілей в інтерв'ю журналістці Патрісії Ханіот назвав президента Колумбії Густаво Петро вбивцею-комуністом і заявив, що такий лідер топить Колумбію. Слова аргентинського президента в уряді Колумбії назвали неповажними. Також було наголошено, що Мілей руйнує "глибоку дружбу", на якій довгі роки будувалося партнерство країн.

Хав'єр Мілей на чолі Аргентини почав втілювати план жорсткої економії: до цього він розіграв останню депутатську зарплату у соцмережах