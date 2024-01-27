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Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після заяв Мілея

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після заяв Мілея

Київ • УНН

 • 27063 перегляди

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей зробив неповажні коментарі, назвавши президента Колумбії Густаво Петро "комуністичним вбивцею", що призвело до загострення відносин між двома країнами.

Уряд Колумбії відкликав свого посла в Аргентині після "безвідповідальних" заяв президента Аргентини Хав'єра Мілея. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Внаслідок обставин, створених висловлюваннями президента Аргентини, уряд Колумбії негайно викликає для консультацій представника Колумбії в цій країні посла Каміло Ромеро

 сказано в публікації уряду Колумбії

Контекст

Напередодні Мілей в інтерв'ю журналістці Патрісії Ханіот назвав президента Колумбії Густаво Петро вбивцею-комуністом і заявив, що такий лідер топить Колумбію. Слова аргентинського президента в уряді Колумбії назвали неповажними. Також було наголошено, що Мілей руйнує "глибоку дружбу", на якій довгі роки будувалося партнерство країн.

Хав'єр Мілей на чолі Аргентини почав втілювати план жорсткої економії: до цього він розіграв останню депутатську зарплату у соцмережах16.12.23, 20:27 • 102571 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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