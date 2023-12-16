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Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 18:27  •  4849 просмотра

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей провел последний розыгрыш зарплаты, которую он получал как депутат до прихода к власти. Также он завершил свою первую рабочую неделю во главе страны, в течение которой принял ряд мер по облегчению критической экономической ситуации.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Todo Noticias и Apnews.

Детали

Президент Аргентины Хавьер Милей за прошедшие сутки провел последний розыгрыш зарплаты, которую он получал как депутат до прихода к власти.

Это мой последний розыгрыш зарплаты в качестве депутата, потому что сейчас у меня другая работа

- сообщил Милей в начале эфира.

Прямая трансляция розыгрыша сохранена в Instagram аргентинского президента: там можно увидеть кабинет и атрибуты президента Аргентины, а также как Милей вместе с нотариусом выбирает рандомным способом победителя розыгрыша среди людей, которые заранее заполнили соответствующую форму. Размер разыгранной зарплаты составил около 2500 долларов (или 2,1 миллиона аргентинских песо). Победителем стала женщина по имени Вероника Гомес.

Первая рабочая неделя Хавьера Милея

Тем временем в управлении правительством Аргентины уже говорится о жестких экономических мерах: планируется значительно уменьшить бюджетные расходы, сократив все лишние, по критериям Милея, должности государственных служащих, которых он считает паразитами. Следует напомнить, что перед своей победой во втором туре выборов, Милей обещал различные структурные реформы с целью поддержать страну, инфляция которой в ноябре достигла 160,9%.

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В первый день пребывания в должности Милей подписал указ о сокращении министерств: с 18 до 9.

Также были объявлены проверки государственного управления, которые будут продолжаться до конца 2023 года года; планируется сокращение государственного персонала, который не является существенным или который не выполняет деятельность, связанную с функцией государства.

Как сообщает аргентинское издание Todo Noticias (TN), в государственном управлении Аргентины сейчас работает почти 400 000 человек; ожидается, что это количество сократится на 30 000 из-за непродления контрактов.

Еще одним шагом Милея стало назначение его сестры, Карины Милей, генеральным секретарем Администрации президента.

Несмотря на предыдущие отказы от взаимодействия с "коммунистическими странами", во вторник Милей подтвердил, что его новое правительство будет придавать "большое значение" своим отношениям с Пекином.

Кроме того, следует отметить, что министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил об официальной девальвации аргентинского песо на 54%.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ отметил, что Аргентина может объединить страны Латинской Америки вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации Украинской формулы мира.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
Хав'єр Мілей на чолі Аргентини почав втілювати план жорсткої економії: до цього він розіграв останню депутатську зарплату у соцмережах
Javier Milei, the head of Argentina, began implementing an austerity plan: before that, he raffled off his last parliamentary salary on social media
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Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях

Новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.

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