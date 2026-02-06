Коллапс в Германии: аэропорт Берлина закрыли из-за ледяного дождя и гололеда, есть проблемы с железнодорожным сообщением
Киев • УНН
Аэропорт Берлин-Бранденбург полностью остановил работу из-за гололеда 6 февраля, отменено более 150 рейсов. Железнодорожное сообщение между Берлином и Ганновером также нарушено, что вызвало массовые задержки поездов.
Столица Германии и северные регионы страны оказались во власти непогоды 6 февраля, что привело к полной остановке работы главного аэропорта Берлин-Бранденбург. Мощный гололед, вызванный замерзающим дождем, парализовал авиационное и железнодорожное сообщение, создав критическую ситуацию на транспортных узлах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Аэропорт Берлина прекратил принимать и отправлять самолеты еще поздно вечером в четверг. По данным сервиса FlightAware, за последние 24 часа было отменено более 150 рейсов. Оператор аэропорта призвал пассажиров к терпению, подчеркнув невозможность безопасных взлетов и посадок в текущих условиях.
Без света из-за непогоды часть жителей в двух областях06.02.26, 08:48 • 2552 просмотра
Сейчас у нас ледяной дождь и гололед, и мы пока не можем предсказать, когда будут возможны взлеты и посадки
Немецкая метеорологическая служба DWD выпустила предупреждение о "значительном гололеде" для территорий от Берлина до Балтийского побережья, поскольку температура продолжает колебаться около нуля градусов.
Паралич железнодорожного сообщения
Непогода повлияла не только на авиацию, но и на наземный транспорт. Национальный оператор Deutsche Bahn сообщил о серьезных перебоях на железной дороге. В частности, пострадал ключевой коридор, соединяющий Берлин и Ганновер. Гололед на путях и контактных сетях привел к массовым задержкам и отмене поездов, что фактически разорвало сообщение между восточной и западной частями Германии.
Специалисты отмечают, что транспортная система будет оставаться в режиме ожидания до изменения погодных условий. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих поездок онлайн и по возможности воздерживаться от поездок в северном направлении и к границе с Польшей, где ситуация остается наиболее напряженной.
Движение на основных дорогах обеспечено без ограничений, несмотря на непогоду - дорожники06.02.26, 10:34 • 1286 просмотров