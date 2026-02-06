Коллапс в Германии: аэропорт Берлина закрыли из-за ледяного дождя и гололеда, есть проблемы с железнодорожным сообщением

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 552 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 2468 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 37509 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 40876 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 32822 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 46434 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 84011 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33676 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31100 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23500 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака беспилотников на Запорожье: ранен 14-летний парень6 февраля, 00:14 • 6100 просмотра
В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС6 февраля, 00:45 • 4386 просмотра
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 8560 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 11639 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров04:30 • 10700 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 19389 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 37509 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 84011 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 76068 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 106038 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 12698 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 15892 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 25268 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 28750 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 62140 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Золото

Коллапс в Германии: аэропорт Берлина закрыли из-за ледяного дождя и гололеда, есть проблемы с железнодорожным сообщением

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Аэропорт Берлин-Бранденбург полностью остановил работу из-за гололеда 6 февраля, отменено более 150 рейсов. Железнодорожное сообщение между Берлином и Ганновером также нарушено, что вызвало массовые задержки поездов.

Коллапс в Германии: аэропорт Берлина закрыли из-за ледяного дождя и гололеда, есть проблемы с железнодорожным сообщением

Столица Германии и северные регионы страны оказались во власти непогоды 6 февраля, что привело к полной остановке работы главного аэропорта Берлин-Бранденбург. Мощный гололед, вызванный замерзающим дождем, парализовал авиационное и железнодорожное сообщение, создав критическую ситуацию на транспортных узлах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Аэропорт Берлина прекратил принимать и отправлять самолеты еще поздно вечером в четверг. По данным сервиса FlightAware, за последние 24 часа было отменено более 150 рейсов. Оператор аэропорта призвал пассажиров к терпению, подчеркнув невозможность безопасных взлетов и посадок в текущих условиях.

Без света из-за непогоды часть жителей в двух областях06.02.26, 08:48 • 2552 просмотра

Сейчас у нас ледяной дождь и гололед, и мы пока не можем предсказать, когда будут возможны взлеты и посадки

– говорится в официальном заявлении администрации аэропорта.

Немецкая метеорологическая служба DWD выпустила предупреждение о "значительном гололеде" для территорий от Берлина до Балтийского побережья, поскольку температура продолжает колебаться около нуля градусов.

Паралич железнодорожного сообщения

Непогода повлияла не только на авиацию, но и на наземный транспорт. Национальный оператор Deutsche Bahn сообщил о серьезных перебоях на железной дороге. В частности, пострадал ключевой коридор, соединяющий Берлин и Ганновер. Гололед на путях и контактных сетях привел к массовым задержкам и отмене поездов, что фактически разорвало сообщение между восточной и западной частями Германии.

Специалисты отмечают, что транспортная система будет оставаться в режиме ожидания до изменения погодных условий. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих поездок онлайн и по возможности воздерживаться от поездок в северном направлении и к границе с Польшей, где ситуация остается наиболее напряженной.

Движение на основных дорогах обеспечено без ограничений, несмотря на непогоду - дорожники06.02.26, 10:34 • 1286 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Немецкая железная дорога
Bloomberg L.P.
Германия
Берлин
Польша