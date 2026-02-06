$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 28617 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 31724 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 27147 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 40484 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 75862 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31345 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29705 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22962 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15670 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15167 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Без света из-за непогоды часть жителей в двух областях

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Из-за непогоды (мокрый снег, гололед, порывы ветра) обесточены 90 населенных пунктов. Отключения зафиксированы в Тернопольской (65) и Хмельницкой (25) областях.

Без света из-за непогоды часть жителей в двух областях

Отключения электроэнергии в результате ухудшения погодных условий зафиксированы в двух областях, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

По информации НЭК "Укрэнерго", в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра) обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Тернопольская - 65 и Хмельницкая - 25)

- сообщили в ГСЧС.

Напомним

6 февраля во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Сообщения об усилении отключений электроэнергии не соответствуют действительности - Укрэнерго05.02.26, 16:17

Юлия Шрамко

Энергетика
Отключение света
Снег в Украине
Электроэнергия
Хмельницкая область
Тернопольская область
Укрэнерго