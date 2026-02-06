Без света из-за непогоды часть жителей в двух областях
Киев • УНН
Из-за непогоды (мокрый снег, гололед, порывы ветра) обесточены 90 населенных пунктов. Отключения зафиксированы в Тернопольской (65) и Хмельницкой (25) областях.
Отключения электроэнергии в результате ухудшения погодных условий зафиксированы в двух областях, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
По информации НЭК "Укрэнерго", в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра) обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Тернопольская - 65 и Хмельницкая - 25)
Напомним
6 февраля во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света.
Сообщения об усилении отключений электроэнергии не соответствуют действительности - Укрэнерго05.02.26, 16:17 • 2258 просмотров