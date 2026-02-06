Без света из-за непогоды часть жителей в двух областях

Отключения электроэнергии в результате ухудшения погодных условий зафиксированы в двух областях, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

По информации НЭК "Укрэнерго", в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра) обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Тернопольская - 65 и Хмельницкая - 25) - сообщили в ГСЧС.

Напомним

6 февраля во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света.

