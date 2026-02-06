Без світла через негоду частина жителів у двох областях

$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 28625 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 31734 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 27153 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 40490 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 75869 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 31346 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29705 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22963 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15670 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15167 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Популярнi новини
Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-45 лютого, 21:38 • 15217 перегляди
Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентівVideo5 лютого, 22:32 • 6346 перегляди
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опаленняVideo5 лютого, 23:04 • 6644 перегляди
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo5 лютого, 23:37 • 8122 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP01:53 • 4722 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 14575 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 72471 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 102427 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 10801 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 14053 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 23447 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 27050 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 57745 перегляди
Без світла через негоду частина жителів у двох областях

Через негоду (мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру) знеструмлено 90 населених пунктів. Відключення зафіксовано у Тернопільській (65) та Хмельницькій (25) областях.

Відключення електроенергії внаслідок погіршення погодних умов зафіксовано у двох областях, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, ожеледь та пориви вітру) знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях (Тернопільська - 65 та Хмельницька - 25)

- повідомили у ДСНС.

6 лютого в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Юлія Шрамко

