Без світла через негоду частина жителів у двох областях
Київ • УНН
Через негоду (мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру) знеструмлено 90 населених пунктів. Відключення зафіксовано у Тернопільській (65) та Хмельницькій (25) областях.
Відключення електроенергії внаслідок погіршення погодних умов зафіксовано у двох областях, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
Нагадаємо
6 лютого в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.
