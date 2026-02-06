Колапс у Німеччині: аеропорт Берліна закрили через крижаний дощ та ожеледицю, є проблеми із залізничним сполученням
Київ • УНН
Аеропорт Берліна-Бранденбург повністю зупинив роботу через ожеледицю 6 лютого, скасовано понад 150 рейсів. Залізничне сполучення між Берліном і Ганновером також порушено, що спричинило масові затримки потягів.
Столиця Німеччини та північні регіони країни опинилися в полоні негоди 6 лютого, що призвело до повної зупинки роботи головного аеропорту Берлін-Бранденбург. Потужна ожеледиця, спричинена замерзаючим дощем, паралізувала авіаційне та залізничне сполучення, створивши критичну ситуацію на транспортних вузлах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Аеропорт Берліна припинив приймати та відправляти літаки ще пізно ввечері у четвер. За даними сервісу FlightAware, за останні 24 години було скасовано понад 150 рейсів. Оператор летовища закликав пасажирів до терпіння, наголосивши на неможливості безпечних зльотів та посадок у поточних умовах.
Без світла через негоду частина жителів у двох областях06.02.26, 08:48 • 2408 переглядiв
Наразі у нас крижаний дощ та ожеледиця, і ми поки що не можемо передбачити, коли будуть можливі злети та посадки
Німецька метеорологічна служба DWD видала попередження про "значну ожеледицю" для територій від Берліна до Балтійського узбережжя, оскільки температура продовжує коливатися близько нуля градусів.
Параліч залізничного сполучення
Негода вплинула не лише на авіацію, а й на наземний транспорт. Національний оператор Deutsche Bahn повідомив про серйозні перебої на залізниці. Зокрема, постраждав ключовий коридор, що з'єднує Берлін та Ганновер. Ожеледиця на коліях та контактних мережах призвела до масових затримок і скасування потягів, що фактично розірвало сполучення між східною та західною частинами Німеччини.
Фахівці зазначають, що транспортна система залишатиметься в режимі очікування до зміни погодних умов. Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх подорожей онлайн та за можливості утримуватися від поїздок у північному напрямку та до кордону з Польщею, де ситуація залишається найбільш напруженою.
Рух на основних дорогах забезпечено без обмежень попри негоду - дорожники06.02.26, 10:34 • 1038 переглядiв