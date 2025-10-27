Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действий

$42.000.10
26 октября, 15:25 • 44744 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 41982 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 39925 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 43242 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 25878 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 21687 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 52751 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 15012 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14385 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16345 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Теги
Авторы
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева26 октября, 23:33
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо27 октября, 00:06
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist02:14
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС03:48
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантов04:17
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты

Эксклюзив

26 октября, 10:00
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 52750 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября

Эксклюзив

25 октября, 08:45
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 103178 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen

Эксклюзив

24 октября, 12:47
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 106276 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо27 октября, 00:06
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения, что почти на треть меньше, чем днем ранее. Самые активные направления – Покровское и Южно-Слобожанское.

Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действий

124 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на треть меньше, чем днем ранее, самый активный враг - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, сообщили в утренней сводке 27 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4039 обстрелов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6190 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб, совершил 154 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.

На Славянском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоекономическое, Зверово, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степное и Степногорск.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага: украинские защитники обезвредили 800 солдат и 547 БПЛА за сутки27.10.25, 07:37 • 2282 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина