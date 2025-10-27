Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій

$42.000.10
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
26 жовтня, 15:25
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва
26 жовтня, 23:33
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
27 жовтня, 00:06
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist
02:14
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС
03:48
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів
04:17
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 10:00
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
24 жовтня, 16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
27 жовтня, 00:06
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
25 жовтня, 11:20
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
25 жовтня, 07:29
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
25 жовтня, 06:14
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
24 жовтня, 14:55
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 4406 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 124 бойові зіткнення, що майже на третину менше, ніж днем раніше. Найактивніші напрямки – Покровський та Південно-Слобожанський.

Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій

124 бої сталося на фронті минулої доби, що на майже третину менше, ніж днем раніше, найактивніший ворог на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб, здійснив 154 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога: українські захисники знешкодили 800 солдатів та 547 БпЛА за добу
27.10.25, 07:37

Юлія Шрамко

