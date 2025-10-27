Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій

124 бої сталося на фронті минулої доби, що на майже третину менше, ніж днем раніше, найактивніший ворог на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Вчора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб, здійснив 154 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

