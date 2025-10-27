Потери врага: украинские защитники обезвредили 800 солдат и 547 БПЛА за сутки

За сутки 26 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 800 солдат и 547 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1137690 (+800) человек ликвидировано

танков ‒ 11293 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23480 (+3)

артиллерийских систем ‒ 34036 (+34)

РСЗО ‒ 1527 (+1)

средства ПВО ‒ 1230 (0)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 74946 (+547)

крылатые ракеты ‒ 3880 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65655 (+138)

специальная техника ‒ 3981 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС