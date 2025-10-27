$42.000.10
26 октября, 15:25 • 44744 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 41982 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 39925 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 43242 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 25878 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 21687 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 52751 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 15012 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14385 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16345 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Потери врага: украинские защитники обезвредили 800 солдат и 547 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

За сутки 26 октября российские войска потеряли 800 солдат и 547 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют 1137690 человек.

Потери врага: украинские защитники обезвредили 800 солдат и 547 БПЛА за сутки

За сутки 26 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 800 солдат и 547 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1137690 (+800) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11293 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23480 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 34036 (+34)
          • РСЗО ‒ 1527 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1230 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 74946 (+547)
                    • крылатые ракеты ‒ 3880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65655 (+138)
                            • специальная техника ‒ 3981 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

                              "Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС23.10.25, 16:53 • 2601 просмотр

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина