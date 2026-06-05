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"Коалиция желающих" обсудит поддержку Украины и посетит военный парад в Париже 14 июля - Макрон

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Макрон пригласил союзников Украины на парад в Париж для обсуждения поддержки. Он поддержал инициативу Зеленского относительно мирных переговоров с рф.

"Коалиция желающих" обсудит поддержку Украины и посетит военный парад в Париже 14 июля - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу пригласил союзников Украины посетить празднование Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля, пишет  УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Выступая на полях саммита ЕС-Западные Балканы в Черногории, Макрон заявил, что так называемая "Коалиция желающих" обсудит поддержку Украины и посетит ежегодный военный парад Франции.

"Коалиция желающих", возглавляемая Францией и Великобританией, является свободным альянсом более 30 стран, стремящимся предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе впервые с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году написал письмо главе кремля владимиру путину, призывая к мирным переговорам.

Президент Франции приветствовал этот шаг, заявив журналистам в пятницу, что это "хорошая инициатива".

"Сегодня именно Украина и россия могут построить прекращение огня и мирный план, - сказал Макрон. - Европейцы могут помочь, потому что мы являемся основными, кто вносит вклад относительно военных усилий".

Макрон отметил, что европейцы должны быть "за столом" переговоров, так как на них влияют последствия мирного соглашения между Украиной и россией для безопасности.

Президент Франции также заявил, что встретится с Зеленским "в ближайшие дни", подтвердив сообщения о том, что украинского лидера пригласили принять участие в саммите G7 позже в этом месяце.

Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции — СМИ02.06.26, 22:42 • 18207 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
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Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
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