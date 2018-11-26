Климкин назвал темы заседания Совбеза ООН из-за агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Своими действиями в районе Керченского пролива Россия нарушила все базовые, фундаментальные нормы международного права в смысле 2 статьи Устава ООН, что станет одной из тем для обсуждения на заседании Совета безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса руководства МИД и ВМС ВС Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.
"Во-первых, действия РФ и в Керченском проливе, и в Черном море являются применением силы и на территории Украины, и также то, что произошло вчера уже за пределами 12-мильной зоны. Таким образом Россия нарушила все базовые, фундаментальные нормы международного права в смысле 2 статьи Устава ООН", - сказал он.
По словам министра, действия РФ являются узурпацией суверенных прав Украины, гарантированных международным правом, стороной которого является Россия.
"Действия России являются нарушением свободы судоходства, нарушением статей 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву", - добавил он.
Таким образом, отметил Климкин, РФ своими действиями подтвердила ничтожество двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря.
"Соответственно все российские манипуляции и ссылки на якобы общие внутренние воды Украины и РФ являются абсолютно безосновательными. Действия РФ также являются ухудшением нашего правового спора между Украиной и РФ... Все перечисленные вопросы станут предметом рассмотрения Совета безопасности", - заявил он.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.