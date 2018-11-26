Климкин назвал темы заседания Совбеза ООН из-за агрессии РФ

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Своими действиями в районе Керченского пролива Россия нарушила все базовые, фундаментальные нормы международного права в смысле 2 статьи Устава ООН, что станет одной из тем для обсуждения на заседании Совета безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса руководства МИД и ВМС ВС Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.