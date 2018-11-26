Клімкін назвав теми засідання Радбезу ООН через агресію РФ

"По-перше, дії РФ і в Керченській протоці, і в Чорному морі є застосуванням сили і на території України, і також те, що відбулося вчора вже поза межами 12-мильної зони. Таким чином Росія порушила всі базові, фундаментальні норми міжнародного права в сенсі 2 статті статуту ООН", - сказав він.

За словами міністра, дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих міжнародним правом, стороною якого є Росія.

"Дії Росії є також порушенням свободи судноплавства, порушенням статей 38 і 44 Конвенції ООН з морського права" , - додав він.

Таким чином, зазначив Клімкін, РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки і Азовського моря.

"Відповідно всі російські маніпуляції і посилання на начебто спільні внутрішні води України і РФ є абсолютно безпідставними. Дії РФ також є погіршення нашого правового спору між Україною та РФ… Всі перелічені питання стануть предметом розгляду Ради безпеки", - заявив він.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.