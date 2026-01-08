Китай взломал электронные почтовые системы сотрудников комитетов Конгресса США - FT
Киев • УНН
Китайская разведка получила доступ к почтовым системам сотрудников влиятельных комитетов Палаты представителей Конгресса США. Это часть киберразведывательной кампании "Salt Typhoon", которая длится несколько лет.
Китай взломал электронную почту, используемую сотрудниками влиятельных комитетов Палаты представителей Конгресса США, в рамках масштабной киберразведывательной кампании, известной как "Salt Typhoon". Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
По словам лиц, осведомленных об атаке, китайская разведка получила доступ к почтовым системам некоторых сотрудников Комитета Палаты представителей по вопросам Китая, а также помощников в комитетах по иностранным делам, разведке и вооруженным силам. Проникновение было обнаружено в декабре.
Издание отмечает, что эти атаки являются очередным элементом длительной киберкампании против американских коммуникационных сетей, которую ведет Министерство государственной безопасности Китая (МГБ) – разведывательная служба страны. Одно из информированных лиц отметило, что пока непонятно, получило ли МГБ доступ к электронной почте самих законодателей.
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию06.01.26, 15:29 • 450119 просмотров
По данным источников, кампания длится уже несколько лет и позволяет перехватывать незашифрованные звонки, сообщения и голосовую почту почти всех американцев, а иногда и получать доступ к электронной почте. "Salt Typhoon" также использовалась для прослушивания разговоров высокопоставленных чиновников США.
Американские сенаторы и чиновники признают, что телекоммуникационные сети США уязвимы из-за устаревшей инфраструктуры и высоких затрат на ее защиту. Кампания является частью более широких киберразведывательных усилий Китая против американской инфраструктуры.
США рассматривали возможность введения санкций против китайских структур, но отказались от этого из-за дипломатических соображений. Китайское посольство в США отвергло обвинения, назвав их безосновательными.
Китай проверяет сделку по покупке компанией Meta ИИ-стартапа Manus на $2 млрд - FT07.01.26, 11:55 • 3364 просмотра