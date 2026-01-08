Китай взломал электронные почтовые системы сотрудников комитетов Конгресса США - FT

$42.720.15
Эксклюзив
14:11 • 5352 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 10699 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 14017 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 11628 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 11541 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10638 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 16238 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12780 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 48581 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38214 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 7642 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 30693 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 29683 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 29787 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 13735 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 1558 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 14012 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 64481 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 69179 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 72432 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Ровненская область
Франция
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 29822 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 36568 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 61393 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 80622 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 122104 просмотра
Китай взломал электронные почтовые системы сотрудников комитетов Конгресса США - FT

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Китайская разведка получила доступ к почтовым системам сотрудников влиятельных комитетов Палаты представителей Конгресса США. Это часть киберразведывательной кампании "Salt Typhoon", которая длится несколько лет.

Китай взломал электронную почту, используемую сотрудниками влиятельных комитетов Палаты представителей Конгресса США, в рамках масштабной киберразведывательной кампании, известной как "Salt Typhoon". Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам лиц, осведомленных об атаке, китайская разведка получила доступ к почтовым системам некоторых сотрудников Комитета Палаты представителей по вопросам Китая, а также помощников в комитетах по иностранным делам, разведке и вооруженным силам. Проникновение было обнаружено в декабре.

Издание отмечает, что эти атаки являются очередным элементом длительной киберкампании против американских коммуникационных сетей, которую ведет Министерство государственной безопасности Китая (МГБ) – разведывательная служба страны. Одно из информированных лиц отметило, что пока непонятно, получило ли МГБ доступ к электронной почте самих законодателей.

Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию06.01.26, 15:29 • 450119 просмотров

По данным источников, кампания длится уже несколько лет и позволяет перехватывать незашифрованные звонки, сообщения и голосовую почту почти всех американцев, а иногда и получать доступ к электронной почте. "Salt Typhoon" также использовалась для прослушивания разговоров высокопоставленных чиновников США.

Американские сенаторы и чиновники признают, что телекоммуникационные сети США уязвимы из-за устаревшей инфраструктуры и высоких затрат на ее защиту. Кампания является частью более широких киберразведывательных усилий Китая против американской инфраструктуры.

США рассматривали возможность введения санкций против китайских структур, но отказались от этого из-за дипломатических соображений. Китайское посольство в США отвергло обвинения, назвав их безосновательными.

Китай проверяет сделку по покупке компанией Meta ИИ-стартапа Manus на $2 млрд - FT07.01.26, 11:55 • 3364 просмотра

Соединённые Штаты