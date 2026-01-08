Китай зламав електронні поштові системи співробітників комітетів Конгресу США - FT
Китайська розвідка отримала доступ до поштових систем співробітників впливових комітетів Палати представників Конгресу США. Це частина кіберрозвідувальної кампанії "Salt Typhoon", яка триває кілька років.
Китай зламав електронну пошту, якою користуються співробітники впливових комітетів Палати представників Конгресу США, у межах масштабної кіберрозвідувальної кампанії, відомої як "Salt Typhoon". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
За словами осіб, обізнаних з атакою, китайська розвідка отримала доступ до поштових систем деяких співробітників Комітету Палати представників з питань Китаю, а також помічників у комітетах із закордонних справ, розвідки та збройних сил. Проникнення було виявлено у грудні.
Видання зазначає, що ці атаки є черговим елементом тривалої кіберкампанії проти американських комунікаційних мереж, яку веде Міністерство державної безпеки Китаю (МДБ) – розвідувальна служба країни. Одна з поінформованих осіб зазначила, що наразі незрозуміло, чи отримало МДБ доступ до електронної пошти самих законодавців.
За даними джерел, кампанія триває вже кілька років і дозволяє перехоплювати незашифровані дзвінки, повідомлення та голосову пошту майже всіх американців, а інколи й отримувати доступ до електронної пошти. "Salt Typhoon" також використовувалася для прослуховування розмов високопосадовців США.
Американські сенатори та посадовці визнають, що телекомунікаційні мережі США є вразливими через застарілу інфраструктуру та високі витрати на її захист. Кампанія є частиною ширших кіберрозвідувальних зусиль Китаю проти американської інфраструктури.
США розглядали можливість запровадження санкцій проти китайських структур, але відмовилися від цього через дипломатичні міркування. Китайське посольство в США відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними.
