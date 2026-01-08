Китай зламав електронні поштові системи співробітників комітетів Конгресу США - FT

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 5648 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 11008 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 14517 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 11906 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 11743 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10728 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 16307 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12802 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 48650 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38263 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
99%
727мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 7828 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 30815 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 29824 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 29882 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 13876 перегляди
Публікації
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 2084 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 14531 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 64747 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 69446 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 72700 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Рівненська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 30205 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 36691 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 61503 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 80730 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 122209 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Китай зламав електронні поштові системи співробітників комітетів Конгресу США - FT

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Китайська розвідка отримала доступ до поштових систем співробітників впливових комітетів Палати представників Конгресу США. Це частина кіберрозвідувальної кампанії "Salt Typhoon", яка триває кілька років.

Китай зламав електронні поштові системи співробітників комітетів Конгресу США - FT

Китай зламав електронну пошту, якою користуються співробітники впливових комітетів Палати представників Конгресу США, у межах масштабної кіберрозвідувальної кампанії, відомої як "Salt Typhoon". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами осіб, обізнаних з атакою, китайська розвідка отримала доступ до поштових систем деяких співробітників Комітету Палати представників з питань Китаю, а також помічників у комітетах із закордонних справ, розвідки та збройних сил. Проникнення було виявлено у грудні.

Видання зазначає, що ці атаки є черговим елементом тривалої кіберкампанії проти американських комунікаційних мереж, яку веде Міністерство державної безпеки Китаю (МДБ) – розвідувальна служба країни. Одна з поінформованих осіб зазначила, що наразі незрозуміло, чи отримало МДБ доступ до електронної пошти самих законодавців.

Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 06.01.26, 15:29 • 450303 перегляди

За даними джерел, кампанія триває вже кілька років і дозволяє перехоплювати незашифровані дзвінки, повідомлення та голосову пошту майже всіх американців, а інколи й отримувати доступ до електронної пошти. "Salt Typhoon" також використовувалася для прослуховування розмов високопосадовців США. 

Американські сенатори та посадовці визнають, що телекомунікаційні мережі США є вразливими через застарілу інфраструктуру та високі витрати на її захист. Кампанія є частиною ширших кіберрозвідувальних зусиль Китаю проти американської інфраструктури.

США розглядали можливість запровадження санкцій проти китайських структур, але відмовилися від цього через дипломатичні міркування. Китайське посольство в США відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними.

Китай перевіряє угоду про купівлю компанією Meta ШІ-стартапу Manus на $2 млрд - FT07.01.26, 11:55 • 3364 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Палата представників США
Financial Times
Конгрес США
Китай
Сполучені Штати Америки