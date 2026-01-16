$43.180.08
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Китай прекратил импорт электроэнергии из рф

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Китай прекратил импорт электроэнергии из россии из-за высоких цен на российскую электроэнергию. Российское Минэнерго отметило, что поставки могут возобновиться по запросу Пекина.

Китай прекратил импорт электроэнергии из рф

Китай прекратил импорт электроэнергии из россии из-за высоких цен на российскую электроэнергию по сравнению с внутренними ценами в Китае. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство энергетики россии не уточнило в комментарии изданию, было ли решение прекратить поставки принято Китаем или россией. Но отметило, что Москва может возобновить экспорт электроэнергии в Китай, "если получит соответствующий запрос от Пекина и если будут достигнуты взаимовыгодные условия сотрудничества".

Минэнерго также отметило, что приоритетом для рф остается обеспечение спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке.

Источники связывают остановку поставок электроэнергии с ростом цен в РФ, которые превысили внутренние китайские цены.

Российский оператор ИнтерРАО, который поставляет электроэнергию в Китай по долгосрочному контракту через межгосударственные ЛЭП на Дальнем Востоке, заявил, что экспортный контракт между странами действует, и что ни одна из сторон не планирует его разрывать.

В настоящее время стороны активно изучают возможности торговли электроэнергией. Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном контакте, также не проявляла заинтересованности в расторжении контракта

- говорится в сообщении представителя ИнтерРАО.

Контракт, подписанный в 2012 году, предусматривает поставку в Китай около 100 млрд кВт-ч. в течение 25 лет. Пропускная способность межгосударственных ЛЭП, соединяющих дальневосточную энергосистему с северо-восточными провинциями Китая, позволяет поставлять до 7 млрд кВт-ч. в год.

Однако после рекордного уровня экспорта в 4,6 млрд кВт-ч. в 2022 году Россия сокращает поставки в Китай из-за системных ограничений и дефицита мощностей на Дальнем Востоке, где спрос на электроэнергию растет.

В 2023 году экспорт в Китай упал до 3,1 млрд кВт-ч. В 2024 году он еще больше сократился - до 0,9 млрд кВт-ч. Падение продолжалось и в 2025 году: за первые девять месяцев в Китай было поставлено лишь 0,3 млрд кВт-ч.

Ольга Розгон

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Reuters
Пекин
Китай