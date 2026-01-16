Китай прекратил импорт электроэнергии из рф
Китай прекратил импорт электроэнергии из россии из-за высоких цен на российскую электроэнергию. Российское Минэнерго отметило, что поставки могут возобновиться по запросу Пекина.
Китай прекратил импорт электроэнергии из россии из-за высоких цен на российскую электроэнергию по сравнению с внутренними ценами в Китае. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министерство энергетики россии не уточнило в комментарии изданию, было ли решение прекратить поставки принято Китаем или россией. Но отметило, что Москва может возобновить экспорт электроэнергии в Китай, "если получит соответствующий запрос от Пекина и если будут достигнуты взаимовыгодные условия сотрудничества".
Минэнерго также отметило, что приоритетом для рф остается обеспечение спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке.
Источники связывают остановку поставок электроэнергии с ростом цен в РФ, которые превысили внутренние китайские цены.
Российский оператор ИнтерРАО, который поставляет электроэнергию в Китай по долгосрочному контракту через межгосударственные ЛЭП на Дальнем Востоке, заявил, что экспортный контракт между странами действует, и что ни одна из сторон не планирует его разрывать.
В настоящее время стороны активно изучают возможности торговли электроэнергией. Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном контакте, также не проявляла заинтересованности в расторжении контракта
Контракт, подписанный в 2012 году, предусматривает поставку в Китай около 100 млрд кВт-ч. в течение 25 лет. Пропускная способность межгосударственных ЛЭП, соединяющих дальневосточную энергосистему с северо-восточными провинциями Китая, позволяет поставлять до 7 млрд кВт-ч. в год.
Однако после рекордного уровня экспорта в 4,6 млрд кВт-ч. в 2022 году Россия сокращает поставки в Китай из-за системных ограничений и дефицита мощностей на Дальнем Востоке, где спрос на электроэнергию растет.
В 2023 году экспорт в Китай упал до 3,1 млрд кВт-ч. В 2024 году он еще больше сократился - до 0,9 млрд кВт-ч. Падение продолжалось и в 2025 году: за первые девять месяцев в Китай было поставлено лишь 0,3 млрд кВт-ч.
