Китайские супертанкеры развернулись от берегов Венесуэлы на фоне нефтяного эмбарго США

$43.080.09
50.140.03
ukenru
18:47 • 1334 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 5020 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 9464 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 17840 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 14989 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17295 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 35783 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36166 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 28976 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 30488 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбамиPhoto12 января, 09:43 • 4256 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 31980 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 11962 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 14090 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 26900 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 17840 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 27111 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 35783 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 32175 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 37896 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 31477 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 27290 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 33339 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 35541 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 91594 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
НАСАМС

Китайские супертанкеры развернулись от берегов Венесуэлы на фоне нефтяного эмбарго США

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Два китайских супертанкера, направлявшихся в Венесуэлу для загрузки нефти, изменили курс и возвращаются в Азию. Это произошло на фоне действующего нефтяного эмбарго, введенного США против Венесуэлы.

Китайские супертанкеры развернулись от берегов Венесуэлы на фоне нефтяного эмбарго США
Фото: Reuters

Два китайских супертанкера, направлявшихся в Венесуэлу для загрузки сырой нефти в счет погашения государственного долга, изменили курс и возвращаются в Азию. Согласно данным мониторинга судоходства LSEG, опубликованным в понедельник, суда развернулись на фоне действующего нефтяного эмбарго, введенного США против страны-члена ОПЕК. Об этом пишет УНН.

Детали

Нефтеналивные танкеры "Xingye" и "Thousand Sunny" класса VLCC (Very Large Crude Carrier) в течение нескольких недель находились на якоре в Атлантическом океане. Суда ожидали указаний в условиях блокады и политического кризиса, вызванного захватом президента Николаса Мадуро силами США.

Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс10.01.26, 17:42 • 6346 просмотров

На прошлой неделе администрация Дональда Трампа объявила о сделке на 2 миллиарда долларов по экспорту 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, накопившейся в хранилищах. Несмотря на заявление Трампа о том, что Китай не будет лишен доступа к этому сырью, Пекин не получал грузов с прошлого месяца. Вашингтон настаивает, что энергетическое эмбарго остается в силе в полном объеме.

Долговые обязательства и логистический тупик

Указанные танкеры входят в специальную группу судов, обслуживающих исключительно маршрут Венесуэла - Китай. Эта логистическая схема была создана для погашения многомиллиардного долга Каракаса перед Пекином. После введения санкций США в 2019 году стороны договорились о временном соглашении, по которому обслуживание кредитов осуществляется путем прямых поставок нефти.

Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ12.01.26, 16:07 • 14997 просмотров

Сейчас Китай остается основным рынком сбыта для венесуэльской нефти, однако усиление давления со стороны США ставит под вопрос дальнейшее функционирование механизма "нефть в обмен на долг". Разворот танкеров свидетельствует о фактическом прекращении регулярных перевозок в рамках действующих контрактов из-за рисков нарушения санкционного режима. 

Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ11.01.26, 07:25 • 5094 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
ОПЕК
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты