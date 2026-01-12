Китайские супертанкеры развернулись от берегов Венесуэлы на фоне нефтяного эмбарго США
Киев
Два китайских супертанкера, направлявшихся в Венесуэлу для загрузки нефти, изменили курс и возвращаются в Азию. Это произошло на фоне действующего нефтяного эмбарго, введенного США против Венесуэлы.
Два китайских супертанкера, направлявшихся в Венесуэлу для загрузки сырой нефти в счет погашения государственного долга, изменили курс и возвращаются в Азию. Согласно данным мониторинга судоходства LSEG, опубликованным в понедельник, суда развернулись на фоне действующего нефтяного эмбарго, введенного США против страны-члена ОПЕК. Об этом пишет УНН.
Детали
Нефтеналивные танкеры "Xingye" и "Thousand Sunny" класса VLCC (Very Large Crude Carrier) в течение нескольких недель находились на якоре в Атлантическом океане. Суда ожидали указаний в условиях блокады и политического кризиса, вызванного захватом президента Николаса Мадуро силами США.
На прошлой неделе администрация Дональда Трампа объявила о сделке на 2 миллиарда долларов по экспорту 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, накопившейся в хранилищах. Несмотря на заявление Трампа о том, что Китай не будет лишен доступа к этому сырью, Пекин не получал грузов с прошлого месяца. Вашингтон настаивает, что энергетическое эмбарго остается в силе в полном объеме.
Долговые обязательства и логистический тупик
Указанные танкеры входят в специальную группу судов, обслуживающих исключительно маршрут Венесуэла - Китай. Эта логистическая схема была создана для погашения многомиллиардного долга Каракаса перед Пекином. После введения санкций США в 2019 году стороны договорились о временном соглашении, по которому обслуживание кредитов осуществляется путем прямых поставок нефти.
Сейчас Китай остается основным рынком сбыта для венесуэльской нефти, однако усиление давления со стороны США ставит под вопрос дальнейшее функционирование механизма "нефть в обмен на долг". Разворот танкеров свидетельствует о фактическом прекращении регулярных перевозок в рамках действующих контрактов из-за рисков нарушения санкционного режима.
