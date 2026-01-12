Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США
Два китайські супертанкери, що прямували до Венесуели для завантаження нафти, змінили курс і повертаються до Азії. Це сталося на тлі чинного нафтового ембарго, запровадженого США проти Венесуели.
Деталі
Нафтоналивні танкери "Xingye" та "Thousand Sunny" класу VLCC (Very Large Crude Carrier) протягом кількох тижнів перебували на якорі в Атлантичному океані. Судна очікували вказівок в умовах блокади та політичної кризи, спричиненої захопленням президента Ніколаса Мадуро силами США.
Минулого тижня адміністрація Дональда Трампа оголосила про угоду на 2 мільярди доларів щодо експорту 50 мільйонів барелів венесуельської нафти, що накопичилася у сховищах. Попри заяву Трампа про те, що Китай не буде позбавлений доступу до цієї сировини, Пекін не отримував вантажів з минулого місяця. Вашингтон наполягає, що енергетичне ембарго залишається чинним у повному обсязі.
Боргові зобов’язання та логістичний глухий кут
Зазначені танкери входять до спеціальної групи суден, що обслуговують виключно маршрут Венесуела - Китай. Ця логістична схема була створена для погашення багатомільярдного боргу Каракаса перед Пекіном. Після запровадження санкцій США у 2019 році сторони домовилися про тимчасову угоду, за якою обслуговування кредитів здійснюється шляхом прямих постачань нафти.
Наразі Китай залишається основним ринком збуту для венесуельської нафти, проте посилення тиску з боку США ставить під питання подальше функціонування механізму "нафта в обмін на борг". Розворот танкерів свідчить про фактичне припинення регулярних перевезень у межах чинних контрактів через ризики порушення санкційного режиму.
