Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США

Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
17:49 • 4410 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
16:29 • 8856 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
14:17 • 17319 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 14755 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17166 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 35469 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
12 січня, 08:44 • 36125 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28953 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30468 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:17 • 17294 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Іран
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Два китайські супертанкери, що прямували до Венесуели для завантаження нафти, змінили курс і повертаються до Азії. Це сталося на тлі чинного нафтового ембарго, запровадженого США проти Венесуели.

Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США
Фото: Reuters

Два китайські супертанкери, які прямували до Венесуели для завантаження сирої нафти в рахунок погашення державного боргу, змінили курс і повертаються до Азії. Згідно з даними моніторингу судноплавства LSEG, опублікованими в понеділок, судна розвернулися на тлі чинного нафтового ембарго, запровадженого США проти країни-члена ОПЕК. Про це пише УНН.

Деталі

Нафтоналивні танкери "Xingye" та "Thousand Sunny" класу VLCC (Very Large Crude Carrier) протягом кількох тижнів перебували на якорі в Атлантичному океані. Судна очікували вказівок в умовах блокади та політичної кризи, спричиненої захопленням президента Ніколаса Мадуро силами США.

Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс10.01.26, 17:42 • 6343 перегляди

Минулого тижня адміністрація Дональда Трампа оголосила про угоду на 2 мільярди доларів щодо експорту 50 мільйонів барелів венесуельської нафти, що накопичилася у сховищах. Попри заяву Трампа про те, що Китай не буде позбавлений доступу до цієї сировини, Пекін не отримував вантажів з минулого місяця. Вашингтон наполягає, що енергетичне ембарго залишається чинним у повному обсязі.

Боргові зобов’язання та логістичний глухий кут

Зазначені танкери входять до спеціальної групи суден, що обслуговують виключно маршрут Венесуела - Китай. Ця логістична схема була створена для погашення багатомільярдного боргу Каракаса перед Пекіном. Після запровадження санкцій США у 2019 році сторони домовилися про тимчасову угоду, за якою обслуговування кредитів здійснюється шляхом прямих постачань нафти.

Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ12.01.26, 16:07 • 14746 переглядiв

Наразі Китай залишається основним ринком збуту для венесуельської нафти, проте посилення тиску з боку США ставить під питання подальше функціонування механізму "нафта в обмін на борг". Розворот танкерів свідчить про фактичне припинення регулярних перевезень у межах чинних контрактів через ризики порушення санкційного режиму. 

Контроль Трампа над нафтою Венесуели загрожує впливу ОПЕК, Вашингтон володітиме 30% ринку - WSJ11.01.26, 07:25 • 5092 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
ОПЕК
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки