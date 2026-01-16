Китай припинив імпорт електроенергії з рф

Китай припинив імпорт електроенергії з росії через високі ціни на російську електроенергію порівняно з внутрішніми цінами в Китаї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство енергетики росії не уточнило в коментарі виданню, чи рішення припинити постачання було прийнято Китаєм чи Росією. Але зазначило, що Москва може відновити експорт електроенергії до Китаю, "якщо отримає відповідний запит від Пекіна і якщо будуть досягнуті взаємовигідні умови співпраці".

Міненерго також зазначило, що пріоритетом для РФ залишається забезпечення попиту на електроенергію на Далекому Сході.

Джерела пов'язують зупинку постачання електроенергії зі зростанням цін у рф, які перевищили внутрішні китайські ціни.

Російський оператор ІнтерРАО, який постачає електроенергію до Китаю за довгостроковим контрактом через міждержавні ЛЕП на Далекому Сході, заявив, що експортний контракт між країнами діє, і що жодна зі сторін не планує його розривати.

Наразі сторони активно вивчають можливості торгівлі електроенергією. Китайська сторона, з якою ми перебуваємо в постійному контакті, також не виявляла зацікавленості в розірванні контракту - йдеться в повідомленні представника ІнтерРАО.

Контракт, підписаний у 2012 році, передбачає постачання до Китаю близько 100 млрд кВт-год. протягом 25 років. Пропускна здатність міждержавних ЛЕП, що з'єднують далекосхідну енергосистему з північно-східними провінціями Китаю, дозволяє постачати до 7 млрд кВт-год. на рік.

Однак після рекордного рівня експорту в 4,6 млрд кВт-год. у 2022 році Росія скорочує поставки до Китаю через системні обмеження та дефіцит потужностей на Далекому Сході, де попит на електроенергію зростає.

У 2023 році експорт до Китаю впав до 3,1 млрд кВт-год. У 2024 році він ще більше скоротився - до 0,9 млрд кВт-год. Падіння тривало і у 2025 році: за перших дев'ять місяців до Китаю було поставлено лише 0,3 млрд кВт-год.

