13:20 • 10000 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 26164 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 24875 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 24111 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 23687 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23019 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 31885 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 36219 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27178 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 37356 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Китай припинив імпорт електроенергії з рф

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Китай припинив імпорт електроенергії з росії через високі ціни на російську електроенергію. Російське Міненерго зазначило, що поставки можуть відновитися за запитом Пекіна.

Китай припинив імпорт електроенергії з рф

Китай припинив імпорт електроенергії з росії через високі ціни на російську електроенергію порівняно з внутрішніми цінами в Китаї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство енергетики росії не уточнило в коментарі виданню, чи рішення припинити постачання було прийнято Китаєм чи Росією. Але зазначило, що Москва може відновити експорт електроенергії до Китаю, "якщо отримає відповідний запит від Пекіна і якщо будуть досягнуті взаємовигідні умови співпраці".

Міненерго також зазначило, що пріоритетом для РФ залишається забезпечення попиту на електроенергію на Далекому Сході.

Джерела пов'язують зупинку постачання електроенергії зі зростанням цін у рф, які перевищили внутрішні китайські ціни.

Російський оператор ІнтерРАО, який постачає електроенергію до Китаю за довгостроковим контрактом через міждержавні ЛЕП на Далекому Сході, заявив, що експортний контракт між країнами діє, і що жодна зі сторін не планує його розривати.

Наразі сторони активно вивчають можливості торгівлі електроенергією. Китайська сторона, з якою ми перебуваємо в постійному контакті, також не виявляла зацікавленості в розірванні контракту

- йдеться в повідомленні представника ІнтерРАО.

Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США10.01.26, 00:21 • 4634 перегляди

Контракт, підписаний у 2012 році, передбачає постачання до Китаю близько 100 млрд кВт-год. протягом 25 років. Пропускна здатність міждержавних ЛЕП, що з'єднують далекосхідну енергосистему з північно-східними провінціями Китаю, дозволяє постачати до 7 млрд кВт-год. на рік.

Однак після рекордного рівня експорту в 4,6 млрд кВт-год. у 2022 році Росія скорочує поставки до Китаю через системні обмеження та дефіцит потужностей на Далекому Сході, де попит на електроенергію зростає.

У 2023 році експорт до Китаю впав до 3,1 млрд кВт-год. У 2024 році він ще більше скоротився - до 0,9 млрд кВт-год. Падіння тривало і у 2025 році: за перших дев'ять місяців до Китаю було поставлено лише 0,3 млрд кВт-год.

Китайські супертанкери розвернулися від берегів Венесуели на тлі нафтового ембарго США12.01.26, 21:04 • 5175 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Електроенергія
Reuters
Пекін
Китай