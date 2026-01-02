Китай получил 22 партии российского СПГ, несмотря на санкции - Reuters

Китай, согласно данным отслеживания судов, в прошлом году получил 22 партии сжиженного природного газа (СПГ) из двух экспортных проектов в россии, которые находятся под санкциями США и ЕС, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Одна партия была из российского проекта "Портовая", а остальные - из проекта "Арктик СПГ-2", показали данные Kpler и LSEG.

США и ЕС ввели санкции против этих проектов, чтобы ограничить поступление доходов в россию после вторжения в Украину.

Китайская государственная компания China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) владеют по 10% проекта "Арктик СПГ-2".

"Все партии были доставлены на терминал Beihai LNG в юго-западном регионе Китая Гуанси", - сообщает издание.

Компания PipeChina, оператор терминала Beihai LNG, как отмечается, не ответила на запрос Reuters о комментарии в связи с национальным праздником.

Также издание привело список танкеров, доставивших груз на Beihai LNG, с указанием дат прибытия, полученный из данных Kpler:

Reuters не удалось найти контактную информацию владельцев или управляющих танкерами.

