09:17 • 4104 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 9512 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 47228 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 73360 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 57269 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 53358 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 176227 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 172118 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56803 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 47099 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Китай получил 22 партии российского СПГ, несмотря на санкции - Reuters

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Китай получил 22 партии сжиженного природного газа с российских проектов "Портовая" и "Арктик СПГ-2" в 2023 году. Все поставки поступили на терминал Beihai LNG в Гуанси.

Китай получил 22 партии российского СПГ, несмотря на санкции - Reuters

Китай, согласно данным отслеживания судов, в прошлом году получил 22 партии сжиженного природного газа (СПГ) из двух экспортных проектов в россии, которые находятся под санкциями США и ЕС, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Одна партия была из российского проекта "Портовая", а остальные - из проекта "Арктик СПГ-2", показали данные Kpler и LSEG.

США и ЕС ввели санкции против этих проектов, чтобы ограничить поступление доходов в россию после вторжения в Украину.

Китайская государственная компания China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) владеют по 10% проекта "Арктик СПГ-2".

"Все партии были доставлены на терминал Beihai LNG в юго-западном регионе Китая Гуанси", - сообщает издание.

Компания PipeChina, оператор терминала Beihai LNG, как отмечается, не ответила на запрос Reuters о комментарии в связи с национальным праздником.

Также издание привело список танкеров, доставивших груз на Beihai LNG, с указанием дат прибытия, полученный из данных Kpler:

Reuters не удалось найти контактную информацию владельцев или управляющих танкерами.

На крупнейший НПЗ Индии направились три танкера с российской нефтью после возобновления закупок - Bloomberg02.01.26, 10:11 • 2212 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Европейский Союз
Китай