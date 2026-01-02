$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
09:17 • 7898 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 12152 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 49723 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 76281 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58786 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54208 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 179770 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 175466 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57306 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Китай отримав 22 партії російського СПГ попри санкції - Reuters

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Китай отримав 22 партії скрапленого природного газу з російських проєктів "Портова" та "Арктик СПГ-2" у 2023 році. Всі поставки надійшли на термінал Beihai LNG у Гуансі.

Китай отримав 22 партії російського СПГ попри санкції - Reuters

Китай, згідно з даними відстеження суден, минулого року отримав 22 партії скрапленого природного газу (СПГ) з двох експортних проектів у росії, які перебувають під санкціями США та ЄС, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Одна партія була із російського проєкту "Портова", а решта - з проекту "Арктик СПГ-2", показали дані Kpler та LSEG.

США та ЄС запровадили санкції проти цих проєктів, щоб обмежити надходження доходів до росії після вторгнення в Україну.

Китайська державна компанія China National Petroleum Corp (CNPC) та China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) володіють по 10% проєкту "Арктик СПГ-2".

"Усі партії було доставлено на термінал Beihai LNG у південно-західному регіоні Китаю Гуансі", - повідомляє вижання.

Компанія PipeChina, оператор терміналу Beihai LNG, як зазначається, не відповіла на запит Reuters про коментар у зв'язку з національним святом.

Також видання навело список танкерів, що доставили вантаж на Beihai LNG, із зазначенням дат прибуття, отриманий із даних Kpler:

Reuters не вдалося знайти контактну інформацію власників чи керуючих танкерами.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Європейський Союз
Китай