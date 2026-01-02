Китай отримав 22 партії російського СПГ попри санкції - Reuters
Китай отримав 22 партії скрапленого природного газу з російських проєктів "Портова" та "Арктик СПГ-2" у 2023 році. Всі поставки надійшли на термінал Beihai LNG у Гуансі.
Китай, згідно з даними відстеження суден, минулого року отримав 22 партії скрапленого природного газу (СПГ) з двох експортних проектів у росії, які перебувають під санкціями США та ЄС, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Одна партія була із російського проєкту "Портова", а решта - з проекту "Арктик СПГ-2", показали дані Kpler та LSEG.
США та ЄС запровадили санкції проти цих проєктів, щоб обмежити надходження доходів до росії після вторгнення в Україну.
Китайська державна компанія China National Petroleum Corp (CNPC) та China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) володіють по 10% проєкту "Арктик СПГ-2".
"Усі партії було доставлено на термінал Beihai LNG у південно-західному регіоні Китаю Гуансі", - повідомляє вижання.
Компанія PipeChina, оператор терміналу Beihai LNG, як зазначається, не відповіла на запит Reuters про коментар у зв'язку з національним святом.
Також видання навело список танкерів, що доставили вантаж на Beihai LNG, із зазначенням дат прибуття, отриманий із даних Kpler:
Reuters не вдалося знайти контактну інформацію власників чи керуючих танкерами.
