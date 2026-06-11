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Financial Times

Китай отменил встречи высокого уровня с ЕС - FT

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Китай отменил переговоры с ЕС из-за торговой напряженности и роста экспорта. Брюссель готовит ограничения против китайских товаров и компаний.

Китай отменил встречи высокого уровня с ЕС - FT

Китай внезапно отменил две важные дипломатические встречи с ЕС в этом месяце из-за роста напряженности на фоне стремительного увеличения китайского экспорта в блок, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Китайские чиновники отменили два диалога в Пекине — обсуждение цифровых вопросов на уровне министров и еще один с участием заместителя генерального секретаря дипломатической службы ЕС Олофа Скуга, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

"Два диалога, запланированные на этот месяц, были отменены китайской стороной в кратчайшие сроки", — сказал один человек, знакомый с вопросом.

Они отметили, что причины не указывались. Но такая тактика часто используется обеими сторонами, чтобы сигнализировать о недовольстве политикой друг друга. В прошлом году ЕС отказался проводить флагманскую экономическую встречу с Пекином накануне саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса в многочисленных торговых спорах.

Пекин угрожает ответить на шаги ЕС по ограничению импорта из Китая30.05.26, 19:12 • 12847 просмотров

В этом году Пекин начал кампанию, чтобы удержать Брюссель от принятия новых мер, направленных на ограничение китайского экспорта, который вырос на 16,4 процента в период с января по май по сравнению с предыдущим годом, а государственные СМИ нагнетали призрак "торговой войны".

Пекин, пишет издание, яростно лоббирует против предложенного ЕС закона о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act), который запретит некоторые китайские товары в государственных закупках и ограничит поглощение европейских компаний.

Европейская комиссия также недавно наметила обновление своего закона о кибербезопасности, чтобы исключить китайские компании, такие как Huawei, из телекоммуникационных сетей и систем солнечной энергии.

К обеспокоенности Пекина добавляется то, что ЕС заблокировал государственное финансирование импортных инверторов, используемых для управления установками солнечных панелей и других энергетических технологий — продуктов, в которых доминирует Китай. В прошлом месяце Еврокомиссия назвала растущий торговый дефицит, который сейчас составляет 1 млрд евро в день, "неустойчивым" и пригрозила новыми пошлинами на китайские товары, чтобы защитить быстро разрушающуюся промышленную базу блока, при этом такие сектора, как автомобильная промышленность, находятся под особым давлением. В июне она также начала три антидемпинговых расследования.

Китай усилил критику ЕС из-за расследования по субсидиям. Брюссель отреагировал16.05.26, 18:15 • 8268 просмотров

"Пекин не хочет торговой войны с ЕС, однако он предпримет решительные контрмеры, если ЕС продолжит атаковать китайские компании или товары", – говорится в комментарии государственного информационного агентства Китая Синьхуа.

"ЕС не должен и не может позволить себе вести "торговую войну с Китаем"", – заявила Global Times, националистический рупор Коммунистической партии.

Пекин, похоже, пытается направить предупреждение лидерам стран ЕС накануне саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. Лидеры на саммите рассмотрят более жесткую политику в отношении Китая, хотя в повестке дня указано лишь, что они обсудят "конкурентоспособность и глобальные экономические вызовы".

Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии, высмеял этот подход в своей речи во вторник. "Они назвали это геоэкономическими дисбалансами, просто не называя Китай по имени, потому что мы так боимся, что даже не решаемся этого сделать", – сказал он.

Чиновники ЕС говорят, что Пекин напрямую лоббирует в государствах-членах блока, чтобы попытаться помешать им сформировать общий подход. Global Times сообщила, что министр торговли Китая Ван Вэньтао также должен был посетить Европу в конце июня для переговоров.

В то же время Пекин принимает законы, которые делают операционную среду в Китае, которая, по словам компаний, и без того сложная, еще более напряженной.

В апреле Пекин ввел новые правила, известные как приказы 834 и 835, для защиты безопасности цепочки поставок Китая и противодействия попыткам иностранных государств осуществлять экстерриториальный контроль над китайскими компаниями, например, с помощью санкций.

Пекин также принял новый закон о прямых инвестициях за рубеж, который включает контрмеры в отношении иностранных ограничений, которые, по его словам, дискриминируют китайские компании. Он также жестко регулирует китайские инвестиции за рубеж, в частности те, что касаются передачи технологий или данных.

Еврокомиссия заявила, что отмененные встречи "находятся в процессе переноса".

"Взаимодействие и диалог между ЕС и Китаем продолжаются на нескольких уровнях", — говорится в сообщении со ссылкой на встречу 9 июня в Брюсселе между генеральным директором по вопросам торговли Дитте Юль Йоргенсен и вице-министром торговли Китая Лин Цзи.

Йоргенсен и Лин обменялись мнениями и провели "углубленные обсуждения, в частности для помощи в подготовке других будущих встреч ЕС-Китай", говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico04.06.26, 08:33 • 26528 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Законы
Кибератака
Санкции
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