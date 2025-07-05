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Китай может спровоцировать Россию на атаку НАТО - Рютте

Киев • УНН

 • 813 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может обратиться к России с просьбой начать боевые действия в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада в случае нападения на Тайвань. Он подчеркнул необходимость сдерживания России и Китая путем усиления НАТО и сотрудничества с Индо-Тихоокеанским регионом.

Китай может спровоцировать Россию на атаку НАТО - Рютте

В случае нападения Китая на Тайвань Пекин может попытаться отвлечь внимание Запада, спровоцировав Россию на атаку стран НАТО. Об этом в интервью The New York Post заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает УНН.

Детали

По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин в таком сценарии мог бы обратиться к российскому диктатору Путину с просьбой начать боевые действия в Европе, чтобы связать силы НАТО.

Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО

- сказал Рютте.

Он отметил, что этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем, при этом есть две вещи, которые нужно сделать для сдерживания россиян и китайцев.

Первая - сделать перспективу атаки на НАТО настолько суицидальной для Кремля, чтобы он никогда не согласился на это пойти. А во-вторых - сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом - то, что президент Трамп очень активно пропагандирует. Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом

- считает генсек Альянса.

Он добавил, что Трамп прекрасно осознает, что для того, чтобы США оставались сильными и безопасными, требуется "взаимодействие с европейской безопасностью и совместная работа над обеспечением безопасности Индо-Тихоокеанского региона".

Напомним

Тайвань заявил, что Китай усилил военное давление в регионе в мае, ежедневно разворачивая десятки военных кораблей и правительственных судов в рамках "кампании чрезвычайного давления".

Генсек НАТО призвал США к гибкости в поставках оружия Украине04.07.25, 21:52 • 1638 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Тайвань
Европа
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
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