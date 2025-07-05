Китай може спровокувати росію на атаку НАТО - Рютте

У разі нападу Китаю на Тайвань Пекін може спробувати відвернути увагу Заходу, спровокувавши росію на атаку країн НАТО. Про це в інтерв'ю The New York Post заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє УНН.

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За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін у такому сценарії міг би звернутися до російського диктатора путіна з проханням розпочати бойові дії в Європі, щоб зв'язати сили НАТО.

Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО - сказав Рютте.

Він зазначив, що цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому, при цьому є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців.

Перша - зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти. А по-друге - співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном - те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном - вважає генсек Альянсу.

Він додав, що Трамп чудово усвідомлює, що для того, щоб США залишалися сильними та безпечними, потрібна "взаємодія з європейською безпекою та спільна робота над забезпеченням безпеки Індо-Тихоокеанського регіону".

Нагадаємо

Тайвань заявив, що Китай посилив військовий тиск у регіоні у травні, щодня розгортаючи десятки військових кораблів та урядових суден у межах "кампанії надзвичайного тиску".

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