Ким Чен Ын возглавил ракетные испытания КНДР и отметил важность готовности ядерных сил
Киев • УНН
Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности и дальнобойную артиллерию. Ким Чен Ын отметил важность боеспособности ядерных сил страны для быстрого реагирования.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты малой дальности и дальнобойной артиллерии в четверг и подчеркнул важность боеспособности ядерных сил страны, пишет УНН со ссылкой на KCNA и Reuters.
Детали
Испытание, которое также включало проверку эксплуатационной надежности ее системы ядерного запуска, было разработано для обеспечения быстрого реагирования в ответ на чувствительный региональный военный климат, сообщило KCNA.
KCNA сообщило, что для испытания было мобилизовано 600-мм реактивные системы залпового огня и тактическую баллистическую ракету Hwasong-11.
Hwasong-11 известна на международном уровне как KN-23, серия северокорейских баллистических ракет малой дальности, которые, по словам Украины и западных чиновников, поставлялись в Россию и использовались москвой для ударов по Украине.
"Учения проводились с целью овладения подразделениями порядков работы указанных систем залпового и ракетного поражения в соответствии с государственной объединенной системой управления ядерным оружием", - отметило KCNA.
Перед запуском ракет была проведена проверка системы ядерной обороны, которую КНДР окрестила "ядерным триггером", сообщило KCNA.
"Цель учений была достигнута, и была проверена надежность системы управления и мобилизации, способной быстро реагировать на любой ядерный кризис", - указало KCNA.
"Подчеркнув необходимость неуклонного усиления ключевой роли ядерных сил во всех аспектах стратегии сдерживания войны и стратегии ведения войны, Ким Чен Ын сказал, что очень важно неуклонно совершенствовать обычную боевую готовность ядерных сил", - сообщило KCNA.
"Он сказал, что КНДР должна продолжать направлять усилия на постоянное улучшение дальнобойной точности ударных возможностей и эффективности систем вооружения", - сообщило KCNA.
Дополнение
Южная Корея и Япония в четверг сообщили о нескольких баллистических ракетах, выпущенных с восточного побережья Северной Кореи, что, как считают, было проверкой эффективности ракет малой дальности, которые уже были развернуты.
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Южнокорейский военный чиновник и аналитик заявил, что запуски ракет в четверг, скорее всего, были направлены на проверку эффективности арсенала ракет малой дальности, возможно, для их модернизации для экспорта, сообщает Reuters.