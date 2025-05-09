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Ким Чен Ын возглавил ракетные испытания КНДР и отметил важность готовности ядерных сил

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности и дальнобойную артиллерию. Ким Чен Ын отметил важность боеспособности ядерных сил страны для быстрого реагирования.

Ким Чен Ын возглавил ракетные испытания КНДР и отметил важность готовности ядерных сил

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты малой дальности и дальнобойной артиллерии в четверг и подчеркнул важность боеспособности ядерных сил страны, пишет УНН со ссылкой на KCNA и Reuters.

Детали

Испытание, которое также включало проверку эксплуатационной надежности ее системы ядерного запуска, было разработано для обеспечения быстрого реагирования в ответ на чувствительный региональный военный климат, сообщило KCNA.

KCNA сообщило, что для испытания было мобилизовано 600-мм реактивные системы залпового огня и тактическую баллистическую ракету Hwasong-11.

Hwasong-11 известна на международном уровне как KN-23, серия северокорейских баллистических ракет малой дальности, которые, по словам Украины и западных чиновников, поставлялись в Россию и использовались москвой для ударов по Украине.

"Учения проводились с целью овладения подразделениями порядков работы указанных систем залпового и ракетного поражения в соответствии с государственной объединенной системой управления ядерным оружием", - отметило KCNA.

Перед запуском ракет была проведена проверка системы ядерной обороны, которую КНДР окрестила "ядерным триггером", сообщило KCNA.

"Цель учений была достигнута, и была проверена надежность системы управления и мобилизации, способной быстро реагировать на любой ядерный кризис", - указало KCNA.

"Подчеркнув необходимость неуклонного усиления ключевой роли ядерных сил во всех аспектах стратегии сдерживания войны и стратегии ведения войны, Ким Чен Ын сказал, что очень важно неуклонно совершенствовать обычную боевую готовность ядерных сил", - сообщило KCNA.

"Он сказал, что КНДР должна продолжать направлять усилия на постоянное улучшение дальнобойной точности ударных возможностей и эффективности систем вооружения", - сообщило KCNA.

Дополнение

Южная Корея и Япония в четверг сообщили о нескольких баллистических ракетах, выпущенных с восточного побережья Северной Кореи, что, как считают, было проверкой эффективности ракет малой дальности, которые уже были развернуты.

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали08.05.25, 06:03 • 67962 просмотра

Южнокорейский военный чиновник и аналитик заявил, что запуски ракет в четверг, скорее всего, были направлены на проверку эффективности арсенала ракет малой дальности, возможно, для их модернизации для экспорта, сообщает Reuters.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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