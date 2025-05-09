Кім Чен Ин очолив ракетні випробування КНДР та наголосив на важливості готовності ядерних сил
Київ • УНН
Північна Корея випробувала балістичну ракету малої дальності та далекобійну артилерію. Кім Чен Ин наголосив на важливості боєздатності ядерних сил країни для швидкого реагування.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуванням балістичної ракети малої дальності та далекобійної артилерії у четвер і наголосив на важливості боєздатності ядерних сил країни, пише УНН з посиланням на KCNA та Reuters.
Деталі
Випробування, яке також включало перевірку експлуатаційної надійності її системи ядерного запуску, було розроблено для забезпечення швидкого реагування у відповідь на чутливий регіональний військовий клімат, повідомило KCNA.
KCNA повідомило, що для випробування було мобілізовано 600-мм реактивні системи залпового вогню та тактичну балістичну ракету Hwasong-11.
Hwasong-11 відома на міжнародному рівні як KN-23, серія північнокорейських балістичних ракет малої дальності, які, за словами України та західних чиновників, поставлялися до росії та використовувалися москвою для ударів по Україні.
"Навчання проводилося з метою опанування підрозділами порядків роботи зазначених систем залпового і ракетного ураження відповідно до державної об'єднаної системи управління ядерною зброєю", - зазначило KCNA.
Перед запуском ракет було проведено перевірку системи ядерної оборони, яку КНДР охрестила "ядерним тригером", повідомило KCNA.
"Мету навчань було досягнуто, і було перевірено надійність системи управління та мобілізації, здатної швидко реагувати на будь-яку ядерну кризу", - вказало KCNA.
"Підкресливши необхідність неухильного посилення ключової ролі ядерних сил у всіх аспектах стратегії стримування війни та стратегії ведення війни, Кім Чен Ин сказав, що дуже важливо неухильно вдосконалювати звичайну бойову готовність ядерних сил", - повідомило KCNA.
"Він сказав, що КНДР має продовжувати спрямовувати зусилля на постійне покращення далекобійної точності ударних можливостей та ефективності систем озброєння", - повідомило KCNA.
Доповнення
Південна Корея та Японія в четвер повідомили про кілька балістичних ракет, випущених зі східного узбережжя Північної Кореї, що, як вважають, було перевіркою ефективності ракет малої дальності, які вже були розгорнуті.
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Південнокорейський військовий чиновник та аналітик заявив, що запуски ракет у четвер, швидше за все, були спрямовані на перевірку ефективності арсеналу ракет малої дальності, можливо, для їхньої модернізації для експорту, повідомляє Reuters.