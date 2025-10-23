$41.760.01
07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 1160 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 1768 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 3932 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 17793 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 28926 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 16469 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24355 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27081 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 43345 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Киеве 23 октября прощаются с лидером группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко. Музыкант скончался 20 октября от сердечной недостаточности в возрасте 55 лет.

Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey

Сегодня, 23 октября, в Киеве провожают в последний путь украинского музыканта и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Об этом сообщает УНН.

Детали

Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины. В помещении звучат композиции группы Green Grey на украинском языке. Музыканта будут хоронить в любимой кепке.

УНН публикует фото церемонии прощания с музыкантом.

Попрощаться пришли десятки людей - родные, друзья, фанаты и т.д. Люди приносят к гробу Андрея "Дизеля" Яценко много цветов.

Напомним

Основатель и фронтмен группы Green Grey Андрей Яценко умер 20 октября 2025 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.

На момент смерти ему было 55 лет.

Также УНН сообщал, что прощание с Андреем Яценко было запланировано 23 октября с 9:00 до 11:30.

Евгений Устименко

Общество Культура
Музыкант
Киев