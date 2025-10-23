Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey

Сегодня, 23 октября, в Киеве провожают в последний путь украинского музыканта и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Об этом сообщает УНН.

Детали

Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины. В помещении звучат композиции группы Green Grey на украинском языке. Музыканта будут хоронить в любимой кепке.

УНН публикует фото церемонии прощания с музыкантом.

Попрощаться пришли десятки людей - родные, друзья, фанаты и т.д. Люди приносят к гробу Андрея "Дизеля" Яценко много цветов.

Напомним

Основатель и фронтмен группы Green Grey Андрей Яценко умер 20 октября 2025 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.

На момент смерти ему было 55 лет.

Также УНН сообщал, что прощание с Андреем Яценко было запланировано 23 октября с 9:00 до 11:30.