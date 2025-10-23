$41.760.01
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 4184 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 3288 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 5370 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 18344 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 29173 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 16655 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24408 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27127 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44009 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey

Київ • УНН

 • 834 перегляди

У Києві 23 жовтня прощаються з лідером гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком. Музикант помер 20 жовтня від серцевої недостатності у віці 55 років.

Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві проводять в останню путь українського музиканта та лідера гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. В приміщенні лунають композиції гурту Green Grey українською мовою. Музиканта ховатимуть в улюбленій кепці.

УНН публікує фото церемонії прощання з музикантом.

Попрощатись прийшли десятки людей - рідні, друзі, фанати тощо. Люди приносять до труни Андрія "Дизеля" Яценка багато квітів.

Нагадаємо

Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року. Причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою.

На момент смерті йому було 55 років.

Також УНН повідомляв, що прощання з Андрієм Яценком було заплановане 23 жовтня з 9:00 до 11:30.

Євген Устименко

СуспільствоКультура
Музикант
Київ