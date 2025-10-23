Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві проводять в останню путь українського музиканта та лідера гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. В приміщенні лунають композиції гурту Green Grey українською мовою. Музиканта ховатимуть в улюбленій кепці.

УНН публікує фото церемонії прощання з музикантом.

Попрощатись прийшли десятки людей - рідні, друзі, фанати тощо. Люди приносять до труни Андрія "Дизеля" Яценка багато квітів.

Нагадаємо

Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року. Причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою.

На момент смерті йому було 55 років.

Також УНН повідомляв, що прощання з Андрієм Яценком було заплановане 23 жовтня з 9:00 до 11:30.