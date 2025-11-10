Хирурги США и Великобритании провели первую трансатлантическую операцию по удалению тромба роботом

Проведена первая трансатлантическая операция по дистанционной тромбэктомии: нейрохирург из Флориды использовал робота для работы с человеческим телом в Данди, Шотландия.

Детали

Врачи из Шотландии и США провели операцию по лечению инсульта с помощью робота, которая, как считается, является первой в мире.

Это был тест дистанционной технологии лечения на основе операции по удалению тромбов после инсульта. Использовался труп человека, который был передан медицинской науке.

Профессор Ирис Грюнвальд из Университета Данди, находившаяся в местной больнице Ninewells, провела дистанционную тромбэктомию. Впоследствии, почти сразу, соответствующий метод использовал нейрохирург из Флориды, Рикардо Ханель. Он смог это осуществить со своей базы в Джексонвилле, в 6400 км от шотландского города.

Медики считают, что эта технология может изменить уход за больными инсультом, поскольку задержка в обращении к специализированному лечению может непосредственно повлиять на шансы на выздоровление.

Казалось, что мы наблюдаем первый проблеск будущего. .. Там, где раньше это считалось научной фантастикой, мы продемонстрировали, что каждый шаг процедуры уже можно выполнить - говорит Ирис Грюнвальд.

Университет Данди является глобальным учебным центром Всемирной федерации интервенционного лечения инсульта и единственным местом в Великобритании, где врачи могут оперировать трупы жидкостью, имитирующей человеческую кровь, циркулирующую в сосудах.

Это был первый случай, когда мы смогли выполнить всю процедуру механической тромбэктомии в реальном человеческом теле, чтобы показать, что все этапы процедуры возможны - говорит Грюнвальд.

Профессор Грюнвальд говорит, что новая технология "может сделать профессиональное лечение инсульта доступным для всех".

Джульет Бувери, главный исполнительный директор благотворительной организации Stroke Association, рассказала BBC News, что трансатлантическая процедура была "замечательным нововведением".

Робототехника может сбалансировать неравенство, которое существует в лечении инсульта по всей Великобритании - отметила представительница Stroke Association.

Как работает технология и какой метод используется?

Ранее дистанционные тромбэктомии проводились на кремниевой модели, 3D-печатной копии и на животном, считается, что это была первая процедура на человеческом теле. Субъекты, пожертвовавшие свои тела науке, умерли в течение последних трех лет, а затем были бальзамированы. В эксперименте жидкость, имитирующая человеческую кровь, была использована в четырех разных трупах.

Ишемический инсульт возникает, когда артерия блокируется тромбом. Это перекрывает кровоснабжение и кислород в мозге, а клетки мозга теряют функции и погибают. Лучшим методом лечения является тромбэктомия, во время которой специалист использует катетеры и провода для удаления тромба.

Эксперимент продемонстрировал, что робота можно подключить к тем же катетерам и проводам, которые обычно использует хирург, и медик, пишет ВВС.

Хирург, находясь в другом месте, мог бы держать и двигать собственные провода, а робот затем будет выполнять точно такие же движения в режиме реального времени на пациенте, чтобы провести тромбэктомию. - говорится в материале.

Nvidia, Ericsson и Sentante поддержали дистанционное лечение инсульта

Обе процедуры, Данди и Флорида, были проведены в прошлом месяце с помощью робототехники литовской фирмы Sentante.

При использовании робота, пациент может находиться в операционной больницы, тогда как врач способен проводить процедуру с помощью аппарата Sentante из любого места – даже из собственного дома.

Профессор Грюнвальд и Рикардо Ханель могли видеть рентгеновские снимки тела в реальном времени в экспериментах и следить за прогрессом в режиме реального времени.

Технологические гиганты Nvidia и Ericsson были привлечены к проекту, чтобы обеспечить подключение робота.

Доктор Ханель сказал: "Работать из США в Шотландию с задержкой 120 миллисекунд – морганием глаза – это действительно впечатляюще".

