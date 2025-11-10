Хірурги США та Британії провели першу трансатлантичну операцію з видалення тромбу роботом

Проведено першу трансатлантичну операцію із дистанційної тромбектомії: нейрохірург з Флориди використовув робот для роботи з людським тілом у Данді, Шотландія.

Деталі

Лікарі зі Шотландії та США провели операцію з лікування інсульту за допомогою робота, яка, як вважається, є першою в світі.

Це був тест дистанційної технології лікування на основі операції видалення тромбів після інсульту. Використовувався труп людини, який був переданий медичній науці.

Професор Ірис Грюнвальд з Університету Данді, що перебувала в місцевій лікарні Ninewells, провела дистанційну тромбэктомію. Згодом, майже одразу, відповідний метод використав нейрохірург із Флориди, Рікардо Ханел. Він зміг це здійснити зі своєї бази в Джексонвіллі, за 6400 км від шотландського міста.

Медики вважають, що ця технологія може змінити догляд за хворими на інсульт, оскільки затримка у зверненні до спеціалізованого лікування може безпосередньо вплинути на шанси на одужання.

Здавалося, що ми спостерігаємо перший проблиск майбутнього. .. Там, де раніше це вважалося науковою фантастикою, ми продемонстрували, що кожен крок процедури вже можна виконати - каже Ірис Грюнвальд.

Університет Данді є глобальним навчальним центром Всесвітньої федерації інтервенційного лікування інсульту та єдиним місцем у Великій Британії, де лікарі можуть оперувати трупи рідиною, яка імітує людську кров, що циркулює в судинах.

Це був перший випадок, коли ми змогли виконати всю процедуру механічної тромбектомії в реальному людському тілі, щоб показати, що всі етапи процедури можливі - каже Грюнвальд.

Професор Грюнвальд каже, що нова технологія "може зробити професійне лікування інсульту доступним для всіх".

Джульєт Бувері, головний виконавчий директор благодійної організації Stroke Association, розповіла BBC News, що трансатлантична процедура була "чудовим нововведенням".

Робототехніка може збалансувати нерівність, яка існує в лікуванні інсульту по всій Великій Британії - зауважила представниця Stroke Association.

Як працює технологія і який метод використовується?

Раніше дистанційні тромбектомії проводилися на кремнієвій моделі, 3D-друкованій копії та на тварині, вважається, що це була перша процедура на людському тілі. Суб'єкти, які пожертвували свої тіла науці, померли протягом останніх трьох років, а потім були бальзамовані. В експерименті рідина, що імітує людську кров, була використана в чотирьох різних трупах.

Ішемічний інсульт виникає, коли артерія блокується тромбом. Це перекриває кровопостачання та кисень у мозку, а клітини мозку втрачають функції та гинуть. Найкращим методом лікування є тромбектомія, під час якої спеціаліст використовує катетери та дроти для видалення тромбу.

Експеримент продемонстрував, що робота можна підключити до тих самих катетерів та дротів, які зазвичай використовує хірург, і медик, пише ВВС.

Хірург, перебуваючи в іншому місці, міг би тримати та рухати власні дроти, а робот потім виконуватиме точно такі ж рухи в режимі реального часу на пацієнті, щоб провести тромбектомію. - ідеться у матеріалі.

Nvidia, Ericsson та Sentante підтримали дистанційне лікування інсульту

Обидві процедури, Данді та Флорида, були проведені минулого місяця за допомогою робототехніки литовської фірми Sentante.

При використанні робота, пацієнт може перебувати в операційній лікарні, тоді як лікар здатен проводити процедуру за допомогою апарату Sentante з будь-якого місця – навіть з власного дому.

Професор Грюнвальд та Рікардо Ханель могли бачити рентгенівські знімки тіла в реальному часі в експериментах та стежити за прогресом у режимі реального часу.

Технологічні гіганти Nvidia та Ericsson були залучені до проєкту, щоб забезпечити підключення робота.

Доктор Ханель сказав: "Працювати з США до Шотландії з затримкою 120 мілісекунд – морганням ока – це справді вражаюче".

