Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Хірурги США та Британії провели першу трансатлантичну операцію з видалення тромбу роботом

Київ • УНН

 • 4828 перегляди

Вперше проведено трансатлантичну дистанційну тромбектомію: нейрохірург з Флориди використав робота для операції з людським тілом у Данді, Шотландія. Очікується, що технологія може змінити догляд за хворими на інсульт, пришвидшивши спеціалізоване лікування, яке буде доступне для всіх.

Хірурги США та Британії провели першу трансатлантичну операцію з видалення тромбу роботом

Проведено першу трансатлантичну операцію із дистанційної тромбектомії: нейрохірург з Флориди використовув робот для роботи з людським тілом у Данді, Шотландія. 

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Лікарі зі Шотландії та США провели операцію з лікування інсульту за допомогою робота, яка, як вважається, є першою в світі.

Це був тест дистанційної технології лікування на основі операції видалення тромбів після інсульту. Використовувався труп людини, який був переданий медичній науці.

Професор Ірис Грюнвальд з Університету Данді, що перебувала в місцевій лікарні Ninewells, провела дистанційну тромбэктомію. Згодом, майже одразу, відповідний метод використав нейрохірург із Флориди, Рікардо Ханел. Він зміг це здійснити зі своєї бази в Джексонвіллі, за 6400 км від шотландського міста.

Медики вважають, що ця технологія може змінити догляд за хворими на інсульт, оскільки затримка у зверненні до спеціалізованого лікування може безпосередньо вплинути на шанси на одужання.

Здавалося, що ми спостерігаємо перший проблиск майбутнього. .. Там, де раніше це вважалося науковою фантастикою, ми продемонстрували, що кожен крок процедури вже можна виконати

- каже Ірис Грюнвальд.

Університет Данді є глобальним навчальним центром Всесвітньої федерації інтервенційного лікування інсульту та єдиним місцем у Великій Британії, де лікарі можуть оперувати трупи рідиною, яка імітує людську кров, що циркулює в судинах.

Це був перший випадок, коли ми змогли виконати всю процедуру механічної тромбектомії в реальному людському тілі, щоб показати, що всі етапи процедури можливі

- каже Грюнвальд.

Професор Грюнвальд каже, що нова технологія "може зробити професійне лікування інсульту доступним для всіх".

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього03.05.25, 09:30 • 191274 перегляди

Джульєт Бувері, головний виконавчий директор благодійної організації Stroke Association, розповіла BBC News, що трансатлантична процедура була "чудовим нововведенням".

Робототехніка може збалансувати нерівність, яка існує в лікуванні інсульту по всій Великій Британії

- зауважила представниця Stroke Association. 

Як працює технологія і який метод використовується?

Раніше дистанційні тромбектомії проводилися на кремнієвій моделі, 3D-друкованій копії та на тварині, вважається, що це була перша процедура на людському тілі. Суб'єкти, які пожертвували свої тіла науці, померли протягом останніх трьох років, а потім були бальзамовані. В експерименті рідина, що імітує людську кров, була використана в чотирьох різних трупах. 

Ішемічний інсульт виникає, коли артерія блокується тромбом. Це перекриває кровопостачання та кисень у мозку, а клітини мозку втрачають функції та гинуть. Найкращим методом лікування є тромбектомія, під час якої спеціаліст використовує катетери та дроти для видалення тромбу.

Експеримент продемонстрував, що робота можна підключити до тих самих катетерів та дротів, які зазвичай використовує хірург, і медик, пише ВВС.

Хірург, перебуваючи в іншому місці, міг би тримати та рухати власні дроти, а робот потім виконуватиме точно такі ж рухи в режимі реального часу на пацієнті, щоб провести тромбектомію.

- ідеться у матеріалі. 

Nvidia, Ericsson та Sentante підтримали дистанційне лікування інсульту

Обидві процедури, Данді та Флорида, були проведені минулого місяця за допомогою робототехніки литовської фірми Sentante.

При використанні робота, пацієнт може перебувати в операційній лікарні, тоді як лікар здатен проводити процедуру за допомогою апарату Sentante з будь-якого місця – навіть з власного дому.

Професор Грюнвальд та Рікардо Ханель могли бачити рентгенівські знімки тіла в реальному часі в експериментах та стежити за прогресом у режимі реального часу.

Технологічні гіганти Nvidia та Ericsson були залучені до проєкту, щоб забезпечити підключення робота.

Доктор Ханель сказав: "Працювати з США до Шотландії з затримкою 120 мілісекунд – морганням ока – це справді вражаюче".

Нагадаємо

Регулярне використання зубної нитки може значно знизити ризик інсульту та фібриляції передсердь. Дослідження показало зменшення ризику кардіоемболічного інсульту на 44% та ішемічного на 22%.

Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби29.10.25, 09:00 • 101342 перегляди

Ігор Тележніков

