Вице-президент США Камала Харрис проводит собеседования с 6 потенциальными кандидатами на должность вице-президента в эти выходные перед официальным объявлением и туром полем битвы со своим новым вторым номером на следующей неделе, со ссылкой на источники сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В ее список, как указано, входят губернаторы Энди Бешир из Кентукки, Дж. Б. Притцкер из Иллинойса, Джош Шапиро из Пенсильвании и Тим Волц из Миннесоты, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Буттиджич, по словам двух людей, информированных о процессе отбора Харрис.

Шапиро и Келли, как указано, рассматривались как фавориты во время ее сокращенного процесса отбора, который начался с проверки около десятка имен. Некоторые публично отказались от рассмотрения, например, губернатор Северной Каролины Рой Купер, который близок к Харрис со времен их совместной работы генеральным прокурором штата, выразил обеспокоенность по поводу регулярных поездок за пределы штата, если он будет в национальном списке демократов.

Ее крайний срок для выбора напарника фактически во вторник, когда Харрис начнет тур по семи ключевым колеблющимся штатам, начиная с Филадельфии.

Некоторые люди из списка Харрис, как указано, внезапно отменили свои планы на эти выходные, что стало сигналом того, что в процессе отбора вице-президента что-то может происходить. Например, Шапиро отменил три сбора средств на выходных в прибрежных общинах на побережье Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, а его представитель Мануэль Бондер не дал никаких объяснений относительно причин.

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