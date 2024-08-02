Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

В пятницу, 2 августа, демократы официального объявили ее кандидатом в президенты от партии

В издании говорят, что официальное выдвижение первой цветной женщины, возглавившей президентские выборы, знаменует веху для нации, которую давно раздирают расовые и гендерные проблемы.

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В WP говорят, что после выхода Байдена из гонки баллотироваться на пост лидера Белого дома мог каждый, кто получит 300 подписей делегатов в поддержку своей заявки.

Впрочем, демократы больше всего хотели сплотить партию, чтобы противостоять кандидатуре Дональда Трампа, поэтому ни один избранный политик-демократ, кроме Харрис, не объявил о своем решении собрать подписи.

Во вторник Национальный комитет Демократической партии заявил, что 3923 делегата подали петицию о том, чтобы включить Харриса в бюллетень для голосования по номинации, что составляет значительное большинство от общего количества делегатов.

Организаторы Демократического конгресса готовят символическую перекличку для телевизионного освещения в прайм-тайм в Чикаго, где представители каждого штата будут предлагать свои голоса за Харриса в индивидуальном порядке.

Дополнение

В Washington Post напоминают, что Харрис станет вторым цветным человеком в почти 250-летней истории Америки, возглавившим значительную президентскую кампанию, после Барака Обамы в 2008 году.

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Кроме того, она станет второй женщиной-номинантом от большой партии после Хиллари Клинтон в 2016 году, когда Клинтон проиграла Трампу.

Напомним

Предвыборная кампания Камалы Харрис собрала 310 млн долларов в июле, что вдвое больше Дональда Трампа. В общем демократы имеют 377 млн долларов, республиканцы - 327 млн.