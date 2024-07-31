Вице-президент США Камала Харрис бросила вызов бывшему президенту страны Дональду Трампу, предлагая встретиться с ней на дебатах перед выборами в ноябре, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

«Он не будет участвовать в дебатах, но ему и его напарнику, похоже, есть что сказать обо мне, - сказала Харрис на мероприятии в рамках предвыборной кампании в Атланте во вторник вечером. - Что ж, Дональд, я надеюсь, что ты передумаешь насчет встречи со мной на дебатах, потому что, как говорится, если тебе есть что сказать, скажи мне это в лицо».

Дебаты между Трампом и Байденом были запланированы на 10 сентября, прежде чем президент США выбыл из гонки. В понедельник Трамп сказал Fox News, что он хотел бы провести дебаты, но он также может «привести доказательства в пользу того, чтобы этого не делать».

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Как отмечает издание, Харрис представила себя как аутсайдера в гонке против Трампа, но сказала, что «импульс в этой гонке меняется, и есть признаки того, что Дональд Трамп это чувствует».

Это первый визит Харрис в Джорджию с тех пор, как президент Байден завершил свою предвыборную кампанию. Ее кампания пытается сохранить этот колеблющийся штат в игре. Харрис, предполагаемый кандидат от Демократической партии, подчеркнула важность моментов штата в своей речи.

По данным предвыборного штаба, мероприятие посетило более 10 000 человек, что, согласно заявлению, было его крупнейшим митингом на сегодня.

Ожидается, что Харрис выберет своего кандидата в вице-президенты до понедельника, и, как стало известно CBS News, уже сформировался топ кандидатов. Ранее во вторник Харрис заявила, что она «еще не» приняла решение о своем напарнике.

Харрис и еще не названный кандидат в вице-президенты вместе будут проводить кампанию в спорных штатах на следующей неделе, сообщили CBS News источники, знакомые с планами.

Трамп и его напарник, сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо, планируют провести кампанию в Атланте в субботу.

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