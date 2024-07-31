Вице-президент США Камала Харрис объявит о своем решении относительно кандидата в вице-президенты в понедельник, 5 июля. Уже 6 августа Харрис проведет с ним свой первый митинг в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

После Филадельфии Харрис и ее кандидат в вице-президенты посетят еще шесть городов, включая западный Висконсин, Детройт и Лас-Вегас, говорится в заявлении кампании, опубликованном поздно вечером во вторник. Также там добавляется «убедительное напоминание», что Харрис «не приняла решение относительно кандидата в кандидаты».

Как отмечает Reuters, место первой остановки указывает на то, что губернатор Пенсильвании Джош Шапиро возглавил короткий список кандидатов в кандидаты, и что кампания Харрис решила, что штат, который демократы отвоевали у республиканцев в 2020 году, снова должен стать победным.

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По словам источников, ожидается, что Харрис объявит о своем решении уже в понедельник, перед митингом в Филадельфии.

В короткий список кандидатов, которых рассматривают, входят Шапиро, губернатор Кентукки Энди Бешир, сенатор США от Аризоны Марк Келли, губернатор Миннесоты Тим Вальц и министр транспорта Пит Баттиджиг.

Если выбор падет на Шапиро, кампания Харрис, вероятнее всего, рассчитывает на то, что популярный 51-летний губернатор поможет одержать победу в штате в ноябре.

Шапиро также станет вторым в истории США еврейским кандидатом в вице-президенты, после неудачной попытки Джо Либермана в 2000 году вместе с Элом Гором.

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