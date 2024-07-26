Бывший президент США, демократ Барак Обама и его жена Мишель выразили полную поддержку вице-президенту страны Камале Харрис как кандидату в президенты США на выборах в этом году. Бывший президент Соединенных Штатов заявил, что они сделают все возможное для ее победы на выборах в ноябре, пишет УНН.

Детали

"Ранее на этой неделе мы с Мишель позвонили нашей подруге Камале Харрис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее получится фантастический президент Соединенных Штатов, и что она имеет нашу полную поддержку. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", - написал Барак Обама в X.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что бывший президент США Барак Обама, как ожидается, публично выразит свою поддержку Камале Харрис, как новому кандидату в президенты.

Сообщалось, что Обама и Харрис разговаривали несколько раз с тех пор, как президент Джо Байден, бывший вице-президент во времена Обамы, отказался от участия в предвыборной гонке в воскресенье. Обама вскоре после этого прокомментировал решение Байдена, впрочем тогда не объявил, что поддерживает кандидатуру Харрис.