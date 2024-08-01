Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в том, что она лишь недавно начала изображать из себя чернокожую, чтобы завоевать расположение афроамериканцев, хотя ранее идентифицировала себя как индианку. Об этом он заявил в среду на собрании Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго, передает УНН.

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«Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею... - сказал Трамп, - Теперь она хочет, чтобы ее знали как черную. Она всегда была индианкой... А потом сделала поворот и стала черным человеком».

Говоря о необходимости борьбы с иммиграцией, он заявил, что нелегалы занимают в США те рабочие места, на которых могли бы работать чернокожие.

«Миллионы, миллионы людей приезжают в нашу страну и занимают рабочие места чернокожих, испаноязычных и, откровенно говоря, места в профсоюзах, - сказал он. - Они забирают вашу работу».

Трамп на мероприятии сразу вступил в полемику с ведущими - журналистками Fox News, ABC и Semafor.

Одну из них он обвинил в том, что задала «ужасный», «грубый» и «позорный» вопрос, когда она довольно прямолинейно поинтересовалась, что он сделал для чернокожих американцев.

«Я люблю черное население... - заявил Трамп, - Я был лучшим президентом для черного населения со времен Авраама Линкольна».

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