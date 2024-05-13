Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов

На фоне нового наступления российских войск на севере Украины, Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны. Об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.

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Он рассказал, что сейчас тесно общается с командирами подразделений, которые защищают город и область. Сейчас горсовет знает главные потребности военных.

Должен сказать - Харьков уже выделил средства некоторым бригадам, а в ближайшее время перечислит деньги и остальным нашим защитникам. Речь идет о миллионах и миллионах, чтобы военные могли закупить необходимое для уничтожения врага - заявил Терехов.

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Кроме того, городской голова призвал местный бизнес, депутатов городского совета, избранников областного и районных советов региона, а также депутатов Верховной Рады Украины от Харькова и области присоединиться собственными деньгами к защите города и региона.

Напомним

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска. Началось боевое столкновение в районе Старицы.