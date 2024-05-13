Харків виділить додаткові кошти на потреби Сил оборони - Терехов
Київ • УНН
Харків виділить додаткові кошти на потреби Сил оборони, які захищають місто та регіон в умовах нового російського наступу на півночі України.
На тлі нового наступу російських військ на півночі України, Харків виділить додаткові кошти на потреби Сил оборони. Про це заявив міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.
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Він розповів, що наразі тісно спілкується з командирами підрозділів, що боронять місто та область. Наразі міськрада знає головні потреби військових.
Маю сказати - Харків вже виділив кошти деяким бригадам, а найближчим часом перерахує гроші й решті наших захисників. Мова йде про мільйони й мільйони, аби військові могли закупити необхідне для знищення ворога
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Окрім того, міський голова закликав місцевий бізнес, депутатів міської ради, обранців обласної та районних рад регіону, а також депутатів Верховної Ради України від Харкова та області долучитися власними грошима до захисту міста та регіону.
Нагадаємо
На Харківському напрямку тривають запеклі бої. Українські підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська. Розпочалось бойове зіткнення в районі Стариці.