Харьковщина: в селе Гроза завершили поиск фрагментов тел погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В селе Гроза, в которое накануне прилетела российская ракета по поминальному кафе, завершили поиск фрагментов тел погибших. Об этом сообщил Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.
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“Перебрали каждый кирпичик и изъяли все остатки тел и документы в с. Гроза. Вместе с ГСЧС закончили работу на месте попадания в Грозе”, — сообщил Болвинов.
Детали
Искать погибших под завалами вместе с правоохранителями и спасателями помогали также три специально обученные служебные собаки.
По данным полицейских из-за ракетной атаки россиян по поминальному кафе в Грозе, шесть человек получили ранения и пятьдесят один погиб.
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Однако, цифра может измениться, потому что еще четверо жителей Грозы пропали без вести, в том числе и двое детей. Стали ли они также жертвами вражеского Искандера, правоохранители смогут утверждать лишь после окончания ДНК-анализов изъятых из-под завалов остатков тел.
Вчера правоохранители уже отправили на экспертизу одиннадцать фрагментов тел, в том числе мелких. Изъятые сегодня человеческие останки также будут исследованы с использованием ДНК лабораторий.
Напомним
Вражеская ракета прилетела в кафе в Грозе накануне, 5 октября. Там проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и из каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.
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Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.
Из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза на Харьковщине объявили трехдневный траур.