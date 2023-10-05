Смертельний удар рф по селу Гроза: на Харківщині оголошено триденну жолобу

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"Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені.

Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби", - повідомив Синєгубов.

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Крім того, голова Харківської ОВА повідомив інформацію про стан поранених під час атаки на село Гроза.

"Зазнали поранення 7 людей. Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області. Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.