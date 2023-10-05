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Смертельний удар рф по селу Гроза: на Харківщині оголошено триденну жолобу

Київ • УНН

 • 2353929 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Цитата

"Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені.

Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Крім того, голова Харківської ОВА повідомив інформацію про стан поранених під час атаки на село Гроза.

"Зазнали поранення 7 людей. Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області. Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

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