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Смертельный удар рф по селу Гроза: на Харьковщине объявлен трехдневный траур

Киев • УНН

 • 2353927 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Цитата

"Террористическая атака российских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян на Харьковщине за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены.

Три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены днями траура", - сообщил Синегубов.

Детали

Кроме того, глава Харьковской ОВА сообщил информацию о состоянии раненых во время атаки на село Гроза.

"7 человек были ранены. Все они были госпитализированы в медучреждения области. Среди раненых 6 женщин, большинство из которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Один из раненых, к сожалению, скончался в больнице", - добавил Синегубов.

Напомним

Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

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