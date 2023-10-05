Смертельный удар рф по селу Гроза: на Харьковщине объявлен трехдневный траур
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Террористическая атака российских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян на Харьковщине за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены.
Три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены днями траура", - сообщил Синегубов.
Детали
Кроме того, глава Харьковской ОВА сообщил информацию о состоянии раненых во время атаки на село Гроза.
"7 человек были ранены. Все они были госпитализированы в медучреждения области. Среди раненых 6 женщин, большинство из которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Один из раненых, к сожалению, скончался в больнице", - добавил Синегубов.
Напомним
Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.