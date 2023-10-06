Виїзна група ООН розслідуватиме напад рф на село Гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини направило польову групу ООН для розслідування нападу росії на селище Гроза Харківської області. Про це повідомило Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, пише Sky news, інформує УНН.
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"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", - заявила речниця Верховного комісара Елізабет Тросселл.
"Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати більше інформації", - додала вона.
Доповнення
В селі Гроза, на Харківщині, ще ведуться роботи з усунення наслідків російської атаки. Є ймовірність, що в розібраних завалах ще можуть бути фрагменти тіл людей.
Раніше повідомили, що кількість жертв у Грозі зросла до 52.
Через ракетний удар російських військ по селу шестеро поранених перебувають у лікарнях в критичному стані.
На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза.
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