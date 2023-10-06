Выездная группа ООН будет расследовать нападение рф на село Гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека направило полевую группу ООН для расследования нападения россии на поселок Гроза Харьковской области. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, пишет Sky news, информирует УНН.
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"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк, который воочию видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", - заявила пресс-секретарь Верховного комиссара Элизабет Тросселл.
"Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать больше информации", - добавила она.
Дополнение
В селе Гроза, на Харьковщине, еще ведутся работы по устранению последствий российской атаки. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще могут быть фрагменты тел людей.
Ранее сообщалось, что число жертв в Грозе увеличилось до 52.
Из-за ракетного удара российских войск по селу шестеро раненых находятся в больницах в критическом состоянии.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.
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