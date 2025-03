Кулеба про удари рф по Харківщині: послаблення підтримки України призведе до збільшення подібних злочинів

Цитата

«Внаслідок удару російських терористів по Грозі вчора загинуло щонайменше 52 людини, у тому числі дитина. Їх удар по Харкову сьогодні вбив ще одну дитину. Обидва звірства доводять, що глобальна підтримка України має бути постійною та збільшеною. Її послаблення призведе лише до збільшення кількості подібних військових злочинів», - написав Кулеба Х (Twitter).

Russian terrorist strike on Hroza yesterday killed at least 52, including a kid. Its strike on Kharkiv today killed one more child. Both atrocities prove that global support for Ukraine must be sustained and increased. Weakening it would only result in more war crimes like this. pic.twitter.com/dJV0PbkQ3M

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 6, 2023

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар російських військ по Харкову, де загинула дитина, і показав кадри з місця ворожого обстрілу.

Кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків зросла до 30 людей, двоє загинули.