Кулеба об ударах рф по Харьковщине: ослабление поддержки Украины приведет к увеличению подобных преступлений

Цитата

«В результате удара российских террористов по грозе вчера погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе ребенок. Их удар по Харькову сегодня убил еще одного ребенка. Оба зверства доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличенной. Ее ослабление приведет лишь к увеличению количества подобных военных преступлений», - написал Кулеба Х (Twitter).

Russian terrorist strike on Hroza yesterday killed at least 52, including a kid. Its strike on Kharkiv today killed one more child. Both atrocities prove that global support for Ukraine must be sustained and increased. Weakening it would only result in more war crimes like this. pic.twitter.com/dJV0PbkQ3M

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 6, 2023

//

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар российских войск по Харькову, где погиб ребенок, и показал кадры с места вражеского обстрела.

Число раненых в результате утренней ракетной атаки на Харьков возросло до 30 человек, двое погибли.